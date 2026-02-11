Enlaces de accesibilidad

Osleys Iglesias ya tiene rival y fecha de su próximo combate 

El boxeador cubano Osleys Iglesias Estrada.
Luego que el Canelo Álvarez y Jaime Munguía declinaran el desafío, el cubano disputará el título supermediano de la FIB el próximo 9 de abril en Montreal frente al ruso Pavel Silyagin.

Dice un refrán que “el que busca, encuentra”. Luego de que los mexicanos Saúl “El Canelo” Álvarez y Jaime Munguía rehuyeran enfrentarlo, el cubano Osleys Iglesias finalmente ya tiene rival y fecha de su próximo combate.

Se trata del ruso Pavel Silyagin, un veterano de 32 años, que se medirá con Iglesias el 9 de abril en Montreal, Canadá, por el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que quedó vacante tras el retiro de Terence Crawford en diciembre.

Iglesias, de 28 años, está invicto en 14 combates, con 13 nocauts, aparece ubicado como primero en el escalafón de la división.

En su último combate, también en Montreal, aplastó al ruso Vladimir Shishkin en el octavo asalto en septiembre pasado.

El cubano, apodado “El Tornado”, esperaba atraer a un nombre más prominente al ring para su primera oportunidad por un título mundial y la FIB hizo todo lo posible para que así fuera.

Pero primero Canelo declinó la invitación, al alegar que para abril aún no estaría recuperado totalmente de una cirugía de codo.

Luego, Munguía y el británico Hamzah Sheeraz, clasificados en los puestos tres y cuatro, respectivamente, del ranking de la división, también “tiraron curva” y rechazaron el combate con el cubano.

Además, fue convocado el también británico Troy Williamson, pero este ya tiene programada una revancha contra Callum Simpson en la primavera.

Fue entonces que Silyagin 16-0, con siete nocauts y un empate, levantó la mano para enfrentar lo que será su primera pelea fuera de su país, Rusia.

Viene de una gran demostración ante el argentino Pablo Exequiel Corzo, a quien derrotó por unanimidad en diez rounds en julio pasado.

Y aunque, a juicio de expertos, Silyagin no tendría nada que hacer sobre el cuadrilátero ante el cubano, lo cierto es que no dejó pasar la oportunidad de pelear por una corona mundial.

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

