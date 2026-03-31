Se acabaron los invictos en la joven temporada de las Grandes Ligas 

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Los Marlins de Miami, los Azulejos de Toronto, los Cerveceros de Milwaukee, los Yankees de Nueva York y los campeones Dodgers de Los Angeles, últimos invictos que quedaban en las Grandes Ligas, archivaron el lunes sus primeras derrotas en la joven temporada del 2026.

El cubano Miguel Antonio Vargas se vistió de verdugo de los Marlins, al disparar jonrón con bases llenas e impulsar seis carreras en el triunfo 9-4 de los Medias Blancas de Chicago.

Vargas se convirtió en el segundo cubano en conectar un grand slam en el loanDepot Park, el estadio de los Marlins, y primero desde que lo hiciera Yuli Gurriel en el 2019 con los Astros de Houston.

El otro cubano de Chicago, el catcher Edgar Quero, se fue en blanco en tres turnos y aún no ha conectado hit en la actual campaña.

Los Azulejos, que venían de barrer su primera serie ante los Atléticos, fueron apaleados 14-5 por los Rockies de Colorado, quienes consiguieron de esta manera su primer triunfo del año.

Los Cerveceros también perdieron su invicto, al caer ante los Rays de Tampa Bay, tres carreras por dos.

El cubano Yandy Díaz se fue de 4-2, con su primer cuadrangular de la temporada, para reafirmarse como líder de los bateadores de la Liga Americana, con average de .550.

Los Yankees cayeron 2-1 ante los Marineros de Seattle, cuando Cal Raleigh, con sencillo en el cierre del noveno, los dejó tendidos sobre el terreno del T-Mobile Park.

El pitcheo de Nueva York ha permitido apenas tres carreras en cuatro partidos, pero la ofensiva ha estado anémica, salvo en el partido inaugural de la temporada, cuando fabricó siete carreras ante los Gigantes de San Francisco.

Y los campeones Dodgers perdieron 4-2 ante los Guardianes de Cleveland, en choque en el que el pinareño Andy Pagés ligó de 4-2.

Otros dos cubanos se fueron de rumba el lunes, Yordán Alvarez, de los Astros, y Yoán Moncada, de los Angelinos de Los Angeles.

Yordán despachó su segundo cuadrangular de la campaña en el triunfo de Houston 8-1 sobre los Medias Rojas de Boston.

El cubanoamericano Lance McCullers se llevó la victoria, al trabajar siete innings, en los que permitió una carrera limpia y cuatro hits, al tiempo que propinó nueve ponches.

El cubano Johan Oviedo salió de relevo por Boston y toleró cuatro carreras, con dos jonrones, en tres entradas y dos tercios de labor.

Por su parte, Moncada remolcó con bambinazo las únicas dos carreras de los Angelinos en su derrota por 7-2 ante los Cachorros de Chicago.

Su compatriota Jorge Soler conectó un imparable en cuatro turnos, pero se ponchó dos veces y acumula ya diez abanicados en 20 turnos.

Los otros cubanos que vieron acción el lunes fueron Adolis García, de 4-2 con los Filis de Filadelfia, que cayeron por paliza de 13-2 ante los Nacionales de Washington, y Andy Ibáñez, de 1-0 en la derrota de los Atléticos por 4-0 frente a los Bravos de Atlanta, partido que cerró Raisel Iglesias con un inning de 1-2-3.

Los Atléticos (0-4) son el único equipo que aún no ha hecho la cruz en la casilla de las victorias.