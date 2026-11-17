Salud mental en Venezuela: una crisis sin cifras actualizadas
Dos muertes con pocos días de diferencia en la autopista Caracas–La Guaira plantean dudas sobre la salud mental en Venezuela. Especialistas señalan el impacto de la crisis económica, la migración y la separación familiar, así como las dudas sobre los programas públicos de prevención.
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