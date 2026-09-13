Sale de Cuba hacia Guyana la "mujer de la bandera" (VIDEO)

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Aniette González García, activista cubana que fue condenada a tres años de prisión por una serie de fotografías en las que aparece envuelta en la bandera cubana, salió de Cuba este 12 de septiembre hacia Guayana buscando recibir atención médica para una afección que tiene en sus cuerdas vocales y que el régimen le negó en los años de cárcel, y en los nueve meses posteriores de acoso que sufrió en la isla.

“Hoy, 12 de septiembre, abandoné Cuba. Abandoné Cuba porque no puedo seguir ahí. Tengo problemas de garganta graves. No sé hasta qué punto puedan ser graves, y ahí nunca me voy a enterar, porque no hay de nada para atenderme. Nunca me he podido hacer ni siquiera los análisis completos”, afirmó González en un vídeo grabado desde Guyana y enviado al Observatorio Cubana de Derechos Humanos (OCDH).

En el video, se escucha a la expresa política camagüeyana con la voz ronca y bastante afectada. Según informó el OCDH, que fue quien reveló en la red social X la salida de Cuba de González, su problema en las cuerdas vocales nunca le ha sido diagnosticado y se ha agravado hasta dejarla con muchas dificultades para hablar.

De acuerdo con la organización, la afección de la activista cubana inició en sus años en prisión. “En términos médicos, su dolencia es una disfonía de causa desconocida: «idiopática» por falta de examen, no por falta de causa. Nadie en Cuba ha mirado sus cuerdas vocales”, explicó el OCDH en la publicación.

Una segunda grabación muestra a González García agradeciendo el apoyo del Observatorio a los presos políticos cubanos y en su caso particular.

“Jamás me abandonaron, ni antes ni después de estar presa. Gracias en nombre mío y en nombre de todos los presos políticos. Seguimos desde otro escenario. ¡Viva Cuba libre!”, afirmó en su mensaje.

El OCDH que acompañó este caso desde su detención, hizo un llamado a la solidaridad con esta activista cubana.

González, comunicadora social y promotora cultural, fue arrestada el 23 de marzo de 2023 después de publicar un día en su perfil de Facebook una serie de fotografías en la que aparecía cubierta con la bandera cubana en apoyo a la iniciativa “La bandera es de todos”, que pedía la libertad del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, entonces en prisión.

Unos 10 meses después de su detención, el 29 de enero de 2024, el Tribunal Municipal Popular de Camagüey la condenó a tres años de privación de libertad acusada de “ultraje a los símbolos nacionales”, con privación de derechos, prohibición de salir del país y la confiscación de la bandera, que el tribunal entregó a la Unión de Jóvenes Comunistas de Camagüey.

El régimen la excarceló el 7 de diciembre de 2025, tras cumplir íntegramente la condena. Su salud, sin embargo, estaba ya muy deteriorada, con caños en las cuerdas vocales que precisan de cirugía y episodios de anemia y sangrados que nunca fueron diagnosticados.

El OCDH advirtió en ese momento que “su excarcelación no borra la injusticia cometida ni las condiciones en las que estuvo detenida”.

En su mensaje sobre la salida de Cuba de la activista, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el escenario del que ella huyó: “Sin médicos, sin análisis, sin diagnóstico, perdiendo la voz día a día y con la amenaza permanente de una nueva detención”.