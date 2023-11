Rusia lanza su mayor ataque con drones, mientras Ucrania recuerda la hambruna provocada por Stalin

Rusia desató el 25 de noviembre la mayor ola de ataques con drones contra Ucrania desde el inicio de la guerra, hiriendo a varias personas y causando daños, siendo Kyiv la más afectada por el ataque, en lo que el presidente Volodymyr Zelenskyy calificó como "un acto de terror deliberado", informó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).

El ataque se produjo mientras los ucranianos conmemoraban el Día del Recuerdo del Holodomor, que rinde homenaje a las víctimas de la hambruna de 1932-33 provocada por el dictador Josef Stalin, la cual mató a millones de personas en Ucrania.

"Rusia lanzó alrededor de 70 drones Shahed contra Ucrania precisamente en la víspera del día de conmemoración del genocidio del Holodomor", escribió Zelenskyy en X.

La defensa aérea de Ucrania dijo en un comunicado que había derribado 74 de un total de 75 drones lanzados por Rusia, y que más de 60 drones fueron derribados sobre Kyiv.

"Nuestros guerreros derribaron la mayoría de los drones, pero no todos", escribió Zelenskyy. "Seguimos trabajando para fortalecer nuestra defensa aérea y unir al mundo en la lucha contra el terrorismo ruso. El Estado terrorista debe ser derrotado y rendir cuentas por sus acciones".



"Los bárbaros rusos protagonizaron el ataque más masivo con drones contra Kyiv y la alerta aérea duró seis horas", escribió el alcalde Vitali Klitschko en Telegram, y agregó que al menos cinco personas, incluido un niño de 11 años, resultaron heridas por los escombros de los drones derribados por la defensa aérea. Todos ellos recibieron tratamiento médico, dijo.

Precisó que varios distritos de la capital se vieron afectados, siendo el más afectado el distrito de Solomyanskiy, donde un incendio iniciado por la caída de escombros dañó un jardín de infantes.

"Este ataque con drones fue el más grande desde que comenzó la invasión a gran escala", dijo el jefe de la administración militar de la ciudad de Kyiv, Mykhaylo Shamanov, a la televisión ucraniana.

El ataque dañó una línea eléctrica en la capital, dejando sin electricidad a 120 instituciones y 77 edificios residenciales en el centro de la capital, dijo la administración militar de Kyiv.

Ucrania se ha estado preparando para un aumento esperado de los ataques rusos contra su infraestructura energética durante la temporada de frío, en una repetición de la campaña aérea de Moscú el invierno pasado que dejó a millones de ucranianos en el frío y la oscuridad y destruyó instalaciones energéticas críticas.

En un discurso separado con motivo del Día del Recuerdo del Holodomor, Zelenskyy pidió al mundo que "se una y condene los crímenes del pasado" y, al mismo tiempo, "se una y detenga los crímenes de hoy".

"Hace noventa años, el mundo no podía ver completamente lo que realmente estaba sucediendo [en la Ucrania soviética]. Ahora, solo hay quienes optan por no darse cuenta de lo que está sucediendo [en la invasión no provocada de Ucrania por parte de Moscú]. No son muchos, y serán cada vez menos. La verdad se está abriendo camino", dijo Zelenskyy.

El Holodomor, durante el cual perecieron hasta 4 millones de ucranianos, ha sido reconocido como genocidio por casi 30 países.

Ofensiva en Avdiivka

Rusia está enviando oleadas de tropas a la ciudad de Avdiivka, a la que bombardeó por varias semanas, y está sufriendo pérdidas terribles, dijeron el jueves altos funcionarios y soldados ucranianos, reporta la Voz de América, VOA.

"Los campos están simplemente llenos de cadáveres", dijo a la agencia AFP, un jefe de un batallón ucraniano de la 47 brigada mecanizada que se identificó como Oleksandr.

"Están tratando de agotar nuestras líneas con constantes oleadas de ataques", afirmó.

Es una estrategia similar a la que Rusia utilizó contra Bájmut, una ciudad que finalmente capturó.

Desde mediados de octubre, Rusia intenta sin éxito arrebatarle la pequeña ciudad a Ucrania, afirman los ucranianos. La ciudad se encuentra en la línea del frente, a 5 kilómetros de Donetsk, la capital de la región controlada por Rusia, una de las cuatro que Moscú dijo que anexó de Ucrania.

Los separatistas respaldados por Rusia capturaron Avdiivka en 2014 y la retuvieron brevemente antes de que las fuerzas ucranianas la recuperaran y la hayan estado fortificando desde entonces.

De los 32.000 habitantes que tenía la ciudad antes de la guerra, quedan unos 1.400 residentes, dijo Vitaliy Barabash, jefe de la administración militar de Avdiivka, quien describió el ataque ruso como feroz, precisó la VOA.