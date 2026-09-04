Rubio realizará gira andina centrada en seguridad, comercio y crisis climática

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El secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira oficial por Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre de 2026, según confirmó el Departamento de Estado a través de un comunicado oficial.

Este viaje estratégico busca consolidar las alianzas políticas, comerciales y de seguridad de Washington en la región. La gira coincide con la reciente llegada al poder de nuevos gobiernos alineados ideológicamente con la administración de Donald Trump.

Durante el viaje, Rubio se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, con el presidente Daniel Noboa en Ecuador y con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en Perú.

Los temas previstos incluyen el apoyo estadounidense a la respuesta de Colombia ante el terremoto, una mayor cooperación contra el “narcoterrorismo” que, según Washington, amenaza al hemisferio, y los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre los países.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunirá con funcionarios gubernamentales para coordinar el apoyo a Colombia tras el reciente terremoto, según informó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En tanto, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, confirmó que el secretario Marco Rubio realizará este viaje con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas y promover una región más segura, próspera y democrática.

Esta visita será la primera de Rubio a Colombia y Perú como jefe de la diplomacia estadounidense. En cambio, en Ecuador ya se había reunido con el presidente Daniel Noboa durante un viaje en septiembre de 2025.

Este itinerario responde a la política de Washington que, desde el segundo mandato de Donald Trump, prioriza el hemisferio occidental, el combate a los cárteles y la cooperación con gobiernos alineados a su agenda. La gira busca la consolidación del "Escudo de las Américas", la alianza antinarcóticos lanzada oficialmente por la Casa Blanca en marzo de 2026.

En marzo pasado, Rubio describio el "Escudo de las Américas" como "un "compromiso compartido para combatir las fuerzas desestabilizadoras de las organizaciones criminales transnacionales y los narcoterroristas en nuestra región".



