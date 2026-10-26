Rubio dice que Cuba es un caso muy distinto a Venezuela

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que "Cuba es un caso muy distinto a Venezuela" y que "necesita un cambio drástico", durante una teleconferencia de prensa.

"Creemos que Cuba necesita un cambio muy drástico, y se trata de un caso totalmente distinto al de Venezuela. La situación es muy diferente, y lo dejaré ahí", dijo Rubio a la prensa a propósito de una pregunta sobre su reciente publicación en X acerca de Cuba.



El viernes, el secretario de Estado publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes buscan un cambio en Cuba, invitándolos a colaborar con la CIA de forma discreta.

"A quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba: este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", escribió.



La publicación de Rubio se produjo poco después de que el presidente Donald Trump se refiriera a Cuba en un mitin de campaña en Fort Myers, Florida. Al responder a una pregunta sobre la situación de la isla, afirmó que Estados Unidos "se ocupará de Cuba a su regreso de Irán" y que "enviaremos a Marco Rubio para cerrar el trato".

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