Rubio anuncia vuelos para evacuar estadounidenses en zona de conflicto con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que el gobierno trabaja con aerolíneas comerciales y otras opciones de transporte para evacuar a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio.

Rubio habló con periodistas en el Capitolio antes de participar en sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores sobre la operación militar estadounidense contra Irán, conocida como Operación Furia Épica, y otros incidentes de seguridad en la región, incluido un ataque con drones contra el consulado estadounidense en Dubái.

El secretario explicó que el Departamento de Estado está ampliando los esfuerzos para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que buscan salir de la región.

“Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales”, dijo Rubio.

“Este es el mensaje que quiero transmitir a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio y necesitan asistencia: necesitamos saber dónde se encuentran”.

Rubio instó a los ciudadanos estadounidenses a registrarse con las autoridades consulares para facilitar las evacuaciones.

“Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que necesitan asistencia. Deben registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones se vayan abriendo, debemos poder contactarlos”, afirmó.

Rubio defendió la decisión de la administración de lanzar ataques contra Irán, argumentando que la operación buscaba impedir que Teherán avanzara en su programa nuclear y amenazara a las fuerzas estadounidenses.

“La conclusión es esta: el presidente determinó que no nos atacarían primero. Es así de simple. No vamos a poner a las tropas estadounidenses en peligro”, dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense acusó al liderazgo iraní de intentar proteger su programa nuclear detrás de capacidades militares como misiles y drones.

“Se esconden detrás de estos misiles y de estos drones. Querían llegar a un punto en el que no se les pudiera tocar y luego hacer lo que quisieran con su programa nuclear”, afirmó.

Rubio también describió el momento del ataque como una oportunidad estratégica. “Este fin de semana presentó una oportunidad única para tomar medidas conjuntas contra esta amenaza. Actuar en ese momento nos dio la mayor probabilidad de éxito en el logro de nuestros objetivos”, dijo.

Según el secretario de Estado, la meta de Washington sigue siendo impedir que Irán obtenga armas nucleares. “Nuestros objetivos siguen siendo los mismos… Irán nunca podrá tener un arma nuclear y no permitiremos que se escude en la inmunidad de un arsenal masivo de misiles balísticos”, afirmó.

Las sesiones informativas en el Capitolio incluyen al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; y al director de la CIA, John Ratcliffe, quienes explicarán a los legisladores los detalles de la operación y sus implicaciones para la seguridad regional.