Rubio anuncia ofensiva contra redes de turismo de maternidad en EEUU

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Estados Unidos ha creado un Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Maternidad con el objetivo de revisar la actividad de los titulares de visas, desmantelar las redes ilegales y poner fin a este abuso de las leyes estadounidenses, informó este lunes el secretario de Estado Marco Rubio.

"La ciudadanía estadounidense no está a la venta. Sin embargo, sofisticadas redes de turismo de maternidad se lucran explotando las leyes estadounidenses: instruyen a extranjeros para defraudar el sistema de visas de EEUU, organizan viajes y alojamiento, e incluso falsifican documentos, todo para que ciudadanos extranjeros obtengan la ciudadanía para sus hijos", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en un post en X.

Rubio señaló que, en tan solo un mes, este nuevo Grupo de Trabajo ha revocado más de 600 visas a ciudadanos extranjeros en todo el mundo.



"El Departamento de Estado utilizará todos los recursos disponibles para desmantelar las redes de turismo de maternidad y defender la integridad de la ciudadanía estadounidense", concluyó el secretario de Estado.

En EEUU, la ciudadanía por nacimiento se basa principalmente en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".

En 1898, en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, la Corte Suprema estableció que casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía automáticamente, independientemente de la nacionalidad o estatus migratorio de los padres, con la excepción de los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados y los de miembros de las fuerzas militares enemigas en ocupación.



Actualmente, la ciudadanía se otorga a la gran mayoría de los nacidos en suelo estadounidense, incluyendo hijos de turistas, visitantes temporales y personas en situación migratoria irregular.

La decisión más relevante y reciente de la Corte Suprema estadounidense sobre este tema fue el fallo del 30 de junio pasado, en el que el máximo tribunal invalidó, por 6 votos a 3, una orden ejecutiva del presidente Trump firmada el 20 de enero de 2025 que buscaba restringir la ciudadanía automática por nacimiento.

La orden ejecutiva de Trump buscaba negar la ciudadanía a hijos nacidos en EEUU de padres en situación migratoria irregular o con estatus temporal (visas de turista, estudiante, etc.), salvo que el otro progenitor fuera ciudadano o residente permanente legal.

En medio de una campaña de revisión de beneficiarios por delitos, fraude migratorio, incitación a la violencia y amenazas a la seguridad nacional, el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visas a ciudadanos extranjeros durante la actual administración, según informó recientemente.