Proyecto de ley busca eliminar la doble ciudadanía en EEUU

El senador de origen colombiano Bernie Moreno, republicano por Ohio, presentó esta semana la “Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025”, un proyecto que busca eliminar la posibilidad de los ciudadanos estadounidenses de poseer una ciudadanía extranjera.

La ley estadounidense no obliga a quienes se naturalizan como ciudadanos a renunciar a su nacionalidad original, ni exige que los ciudadanos elijan entre una u otra. Tampoco impide que los ciudadanos estadounidenses adquieran una ciudadanía extranjera. Sin embargo, obliga a quienes tengan más de una ciudadanía a usar el pasaporte estadounidense para entrar y salir de Estados Unidos.

El proyecto de ley considera que “es de interés nacional de EEUU asegurar que la ciudadanía estadounidense sea mantenida de manera exclusiva” y llama a “preservar la integridad de la ciudadanía nacional”, al considerar que “la lealtad a los Estados Unidos debe ser indivisible”.

De ser aprobaba, la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 prohibiría la “doble o múltiple ciudadanía” y establecería que un ciudadano de Estados Unidos que adquiera voluntariamente una ciudadanía extranjera, ha renunciado a la estadounidense.

Para los que ya posean una ciudadanía de otro país, ya sea de nacimiento o por naturalización, dispondrán de un año a partir de la aprobación del proyecto de ley para presentar la renuncia a la ciudadanía de EEUU o a la extranjera.

Un ciudadano con doble o múltiple ciudadanía que no presente la renuncia formal dentro de ese plazo que contempla este proyecto de ley, automáticamente será considerado como si hubiera renunciado voluntariamente a la de Estados Unidos.

“Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años. Fue un honor prestar el Juramento de Lealtad a los EEUU y únicamente a los Estados Unidos”, aseguró el senador Moreno.

“Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de poner fin a la doble ciudadanía de una vez por todas”, escribió el representante de Ohio.

Varios países tienen legislaciones que prohíben la doble ciudadanía. China, India, Japón, Singapur, Corea del Norte, Malasia, Qatar, Arabia Saudita, Etiopía y otros eliminan automáticamente la ciudadanía de origen cuando se adquiere la extranjera.

El proyecto de ley fue enviado al Comité Judicial del Senado y de ser aprobado allí, se discute y aprueba en el pleno del Senado, para luego pasar a la Cámara de Representantes, que debe aprobarlo también antes de llegar al escritorio del presidente.