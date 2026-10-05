Rubio aborda la seguridad internacional y los compromisos de EEUU con sus aliados

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el lunes la ofensiva contra los hutíes en Yemen, la seguridad de la presencia diplomática estadounidense en Kiev y los movimientos de bombarderos en una base británica, antes de una gira por tres países aliados de la OTAN.

En declaraciones a periodistas en la Base Conjunta Andrews, Rubio reafirmó el compromiso de seguridad de Washington con Arabia Saudita y señaló que cualquier cambio en sus misiones diplomáticas responderá a las evaluaciones estadounidenses sobre las amenazas.

Consultado sobre la ofensiva de fuerzas saudíes y del Gobierno yemení contra los hutíes, dijo que “Estados Unidos, en lo que respecta a la ayuda, tiene un acuerdo de defensa y seguridad con Arabia Saudita y pretendemos cumplirlo. No entraré en más detalles”.

También defendió el derecho de Arabia Saudita a protegerse de los ataques del grupo y señaló que las fuerzas yemeníes intentarán recuperar las zonas de las que fueron expulsadas.

“Es evidente que los saudíes han sufrido ataques de los hutíes y son conscientes de la amenaza que esto supone, por lo que tienen derecho a defenderse”, dijo y añadió que las fuerzas yemeníes “van a intentar recuperar el territorio del que fueron expulsadas”.

Sobre las advertencias de Rusia a los diplomáticos extranjeros para que abandonen Kiev, Rubio indicó que Washington mantiene su presencia en la capital ucraniana y no ha decidido modificarla.

“Tenemos presencia diplomática allí, y nosotros decidiremos si es seguro que estén allí o no”, declaró.

El secretario señaló que Moscú lleva meses formulando esos llamados y que Estados Unidos evalúa diariamente la seguridad de sus misiones diplomáticas en todo el mundo.

“Si surge una amenaza que consideramos que requiere un cambio de postura, lo haremos. Hasta ahora no lo hemos hecho”, agregó.

Rubio también fue interrogado sobre la salida de bombarderos estadounidenses de la base británica de Fairford. “Tenemos confianza en la seguridad de todas nuestras bases”, aseguró. Añadió que la cooperación británica, incluida la colaboración en la investigación de la amenaza, ha sido tal que “no podrían ser más cooperativos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó además que sus visitas a Islandia, Portugal y Grecia buscan mantener contactos con aliados de la OTAN.