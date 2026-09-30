Trump sobre Rubio: "Esperen a ver lo que hace con Cuba”

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En la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump elogió este miércoles al secretario de Estado Marco Rubio y lo presentó como el hombre clave de su política exterior.

“No importa con quién trate, con cualquiera, en todo el mundo, es un maestro”, dijo Trump sobre el cubanoamericano.

“Esperen a ver lo que hace con Cuba”, afirmó.

Rubio tomó entonces la palabra y reivindicó el significado de Estados Unidos para su comunidad: "Los hispanoamericanos somos estadounidenses. Amamos profundamente a este país. Y lo amamos porque muchísimos de nosotros sabemos —ya sea por experiencia propia o a través de nuestros padres o abuelos— cómo es la vida en otros países."

"Es el lugar que nos dio libertad. Es un lugar que nos brindó oportunidades. Y es el lugar que les ha dado a nuestros padres, a nuestros abuelos y a muchos de ustedes la posibilidad no solo de prosperar en la vida, sino de lograr lo más importante que cualquiera de nosotros desea: dejar a nuestros hijos en una situación mejor que la nuestra", declaró el también asesor de Seguridad Nacional.

El comentario presidencial encaja con la línea que ambos han sostenido sobre la isla. Trump ha dicho que Rubio “está metido de lleno en las negociaciones con Cuba”, que el régimen es un “Estado fallido” y que “la libertad vendrá a Cuba”.

Rubio ha sido más directo: Cuba “ya se ha caído”, no tiene una economía funcional y quienes crean que pueden esperar sin cambiar “aprenderán la lección por las malas”.

Insiste en que no habrá libertad económica sin libertad política y en que Washington no permitirá que la isla sea una base contra intereses estadounidenses.

El acto se celebró en la Casa Blanca. Allí se reunieron líderes, empresarios hispanos y funcionarios del gobierno para reconocer todo lo que la comunidad hispana aporta a los Estados Unidos.