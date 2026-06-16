Rosa María Payá: La libertad de Cuba como legado
Hija del líder opositor Oswaldo Payá, Rosa María Payá ha dedicado su vida a la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Cuba. En medio de la profunda crisis en la isla, conversa sobre los desafíos del cambio político y la responsabilidad de construir un futuro democrático.
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