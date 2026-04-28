Rob Thomson, segundo manager en perder su empleo en 72 horas 

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Tres días después de que los Medias Rojas de Boston despidieran a su manager Alex Cora, los Filis de Filadelfia hicieron lo mismo con Rob Thomson.

Los Filis, favoritos a ganar la división Este de la Liga Nacional, están ahora mismo abrazados con los Mets de Nueva York en el sótano de ese grupo, con balance negativo de nueve triunfos y 19 derrotas.

Esos resultados en el primer mes de la temporada le pasaron la cuenta a Thomson, quien llevó a Filadelfia a los playoffs por las últimas cuatro campañas seguidas.

Se va con el porcentaje de victorias más alto (.568) de cualquier director en la historia de la franquicia desde 1900, pero alguien tenía que pagar los platos rotos.

El director de Operaciones de los Filis, Dave Dombrowski, anunció que Don Mattingly, quien se desempeñaba como coach de banca del equipo, asumirá la dirección de manera interina.

De esta forma, Mattingly regresa a dirigir en las Mayores, tras 12 años de experiencia, cinco con los Dodgers de Los Angeles y siete con los Marlins de Miami, aunque nunca ganó nada y ostenta balance de victorias y derrotas de 889-950 (.483).

Asimismo, Dusty Wathan pasa de tercera a base a coach de banca, mientras que el piloto de la sucursal Triple-A Lehigh Valley, Anthony Contreras, fue promovido y fungirá como coach en la antesala.

Thomson se convierte en el segundo manager en ser despedido en la actual campaña, mientras que el venezolano Carlos Mendoza, de los Mets, y el puertorriqueño Joe Espada, de los Astros de Houston, están en la silla caliente y se especula en círculos beisboleros que podrían ser los próximos en perder su trabajo.

Los Mets (9-19), tienen la segunda nómina más alta de todo el béisbol, a pesar de lo cual, bajo el mando de Mendoza, a duras penas entraron a los playoffs en el 2024 y ni siquiera clasificaron a la postemporada en el 2025.

Por su parte, los Astros (11-18) van últimos en la división Oeste de la Liga Americana.

Al igual que Mendoza, Espada asumió el mando en la temporada del 2024, cuando Houston fue barrido 2-0 en la serie de comodines por los Tigres de Detroit, mientras que el año pasado no lograron avanzar a la postemporada.