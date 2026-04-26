Los Medias Rojas despiden a su manager Alex Cora

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Los Medias Rojas de Boston despidieron a su manager, el puertorriqueño Alex Cora, tras un decepcionante inicio de temporada que tiene al equipo sumido en el sótano de la división Este de la Liga Americana, con récord de 10-17.

Curiosamente, el despido se produjo luego del triunfo más contundente de Boston en lo que va de campaña, cuando los Medias Rojas aplastaron el sábado 17-1 a los Orioles de Baltimore.

Junto con Cora, fueron cesanteados otros cinco miembros del staff: el coach de bateo Pete Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el entrenador asistente de bateo Dillon Lawson y el entrenador de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin.

Asimismo, el entrenador de planificación de juego y prevención de carreras, Jason Varitek, ha sido reasignado a un nuevo puesto dentro de la organización, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Chad Tracy, quien fungía hasta ahora como manager del equipo de Triple-A Worcester, será el director interino del equipo.

Esta es la primera vez que los Medias Rojas despiden a un manager en plena temporada desde que lo hicieran con Jimy Williams en agosto de 2001.

El puertorriqueño estaba en su octava temporada al frente de Boston, equipo al que llevó a ganar la Serie Mundial en 2018.

Todavía le restaba un año más de la extensión contractual que firmó hasta el 2027 por 21.75 millones de dólares, que lo convirtió en el segundo mejor pagado entre todos los managers de las Grandes Ligas.

Tras su despido, deja balance de 620 victorias y 541 derrotas. Además de la corona de 2018, sólo logró pasar a la postemporada en otras dos ocasiones, 2021 y 2025, aunque en ambas ocasiones, los Medias Rojas quedaron eliminados en las primeras fases de los playoffs.

De esta manera, Cora se convierte en el primer manager en perder su empleo en el 2026.

Otros dirigentes que están en la silla caliente, debido a los malos arranques de sus respectivos equipos, con el venezolano Carlos Mendoza (Mets de Nueva York), el boricua Joe Espada (Astros de Houston) y Rob Thomson (Filis de Filadelfia).