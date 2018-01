Ben Rhodes: Ataques a diplomáticos de EE.UU en Cuba buscan sabotear relaciones entre ambos países

Detrás de los ataques a la salud de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, están quienes siempre han saboteado cualquier acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, asegura Ben Rhodes, el ex asesor adjunto de seguridad nacional de la Administración Obama.

"Realmente no creo que es el gobierno cubano, si se trata de un tercero como Rusia, o que sea alguna facción de línea más dura en Cuba, para mí es alguien con una motivación para matar la relación o establecer nuevamente. Y desafortunadamente, ha tenido éxito.", afirmó Rhodes durante una entrevista publicada este sábado por el diario británico The Guardian.

Rhodes, quien se unió a la campaña de Obama en 2006 y fue consejero de política exterior durante sus dos términos en la Casa Blanca, fue uno de los artífices del acercamiento de la Administración Obama, con el régimen castrista.

Durante el segundo mandato de Obama, Rhodes pasó una cantidad significativa de su tiempo a negociaciones secretas con funcionarios cubanos en una casa que puso a disposición de los negociadores el gobierno de Canadá fuera de Ottawa.

Allí junto a expertos de Latinoamérica de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, lanzó un ambicioso intento de poner fin a una grieta de medio siglo con Cuba, destaca, Julian Borger, en una extensiva entrevista con Rhodes en la cual dedica cuatro párrafos al proceso de negociación con Cuba.

Sobre una serie de ocho encuentros, las conversaciones se ampliaron de la meta inicial de un intercambio de prisioneros a un amplio programa de restauración diplomática, viajes y lazos comerciales. Las partes viajaban discretamente a Roma para la aprobación del Vaticano como un garante, antes de que Obama y Raúl Castro revelaron el acuerdo de 17 de diciembre de 2014, recuerda el reportaje.

The Guardian entrevistó a Rhodes á propósito del documental The Final Year, de la cadena HBO, en el cual el ex asesor presidencial tiene un papel estelar, junto a otros personajes que moldeaban entre bastidores la política exterior de la administración Obama.

“En los últimos días de la administración de Obama, Rhodes y el gobierno cubano trabajaban febrilmente para ampliar sus lazos bilaterales con el fin de que el acercamiento sea más difícil desmontar. Pero un año, el acuerdo está bajo asedio”, dijo The Guardian.

(Entrevista publicada por el diario británica The Guardian)