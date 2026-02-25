Respuesta demócrata al Discurso del Estado de la Unión de Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador estadounidense Alex Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, encabezó la noche del martes la respuesta en español del Partido Demócrata al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, mientras que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, ofreció el mensaje de réplica en inglés, con duras críticas a la gestión del mandatario en economía, salud e inmigración.

Padilla abrió su intervención asegurando que el mensaje de Trump estuvo plagado de mentiras. Según el senador por California, el presidente volvió a presentar una visión que no se corresponde con la realidad que enfrentan millones de familias.

"Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer: mentir. Miente sobre la economía, miente sobre su aplicación de las leyes de inmigración de manera violenta y fuera de control, y pretende engañar al país sobre sus planes para manipular las elecciones este noviembre”, dijo.

Horas antes, había escrito en la red social X que los estadounidenses no necesitaban “otro discurso de Donald Trump fingiendo que todo está bien cuando las facturas están demasiado altas, los salarios son demasiado bajos y su fuerza paramilitar armada y encapuchada aterroriza a nuestras comunidades a diario”.

“La verdad es que el estado de nuestra unión no se siente fuerte para todos, no cuando los costos de la renta, los alimentos y la electricidad siguen subiendo, no cuando los republicanos suben nuestros costos médicos para financiar recortes de impuestos a multimillonarios”, agregó.

Padilla sostuvo que el objetivo de Trump es "manipular las próximas elecciones".

"Ha firmado órdenes ejecutivas con la intención de impedir que millones de votantes elegibles ejerzan su derecho al voto y ha insinuado el uso de agentes en centros de votación para intimidar. Infundir miedo en la gente no es fortaleza, mucho menos liderazgo. No se puede mejorar nuestro país violando nuestros derechos fundamentales: la libertad de expresión, la protección contra detenciones ilegales y la igualdad ante la ley para todos, sin excepción”.

“Donald Trump no será presidente para siempre. Más importante aún, el sueño que ha inspirado a generaciones de estadounidenses e inmigrantes permanecerá mucho después de Trump; es el sueño americano... Nuestra democracia se hace fuerte cuando nos levantamos y nos defendemos unos a otros, cuando alzamos la voz, organizamos nuestras comunidades y votamos”.

En su respuesta en inglés, Spanberger también cuestionó la veracidad del discurso presidencial y apeló directamente a la audiencia. “No escuchamos la verdad de nuestro presidente”.

“Y permítanme hacerles, ciudadanos estadounidenses que nos observan desde casa, tres preguntas: ¿Está el presidente trabajando para que la vida sea más asequible para ustedes y sus familias? ¿Está el presidente trabajando para mantener seguros a los estadounidenses, tanto dentro como fuera del país? ¿Está el presidente trabajando para ustedes?”.

La gobernadora demócrata centró sus críticas en la economía, el costo de la atención médica y la aplicación de la ley migratoria y señaló que las políticas comerciales del gobierno han encarecido el costo de vida.

“Sus imprudentes políticas comerciales han obligado a las familias estadounidenses a pagar más de 1.700 dólares cada una en aranceles".

Spanberger acusó a Trump de agravar los problemas de asequibilidad. “Están haciendo que tu vida sea más cara”, dijo.a usted y su familia” y advirtió: “Están haciendo su vida más difícil”.