Hombre de Miami condenado por abuso sexual a menor de Holguín; trajo de Cuba cientos de fotos y videos explícitos

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Un hombre de Miami fue condenado a 27 años de prisión federal por explotar sexualmente a un menor de 14 años en Cuba y transportar material de abuso sexual infantil a Estados Unidos, informó este martes la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

El juez federal K. Michael Moore sentenció a Ariel Espinosa, de 63 años, a 324 meses de prisión después de que se declarara culpable de intento de producción y transporte de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con documentos judiciales, Espinosa llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el 24 de agosto de 2025 en un vuelo procedente de Holguín, Cuba. Durante una inspección secundaria, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron una revisión preliminar de su teléfono celular y encontraron cientos de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La investigación también reveló conversaciones entre Espinosa y un adolescente de 14 años residente en Cuba. Según la Fiscalía, el acusado sabía que la víctima era menor de edad y, aun así, le solicitó repetidamente videos e imágenes de contenido sexual explícito. Además, le daba instrucciones sobre el material que debía producir y, en múltiples ocasiones, realizó pagos electrónicos a cambio de esos archivos.

"Sabía que su víctima tenía solo 14 años, pero aun así la manipuló y le pagó para producir material de abuso sexual infantil para su propia gratificación", afirmó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.

"Su conducta fue calculada, explotadora y profundamente cruel. Esta condena de 27 años lo responsabiliza por sus actos y envía un mensaje claro de que quienes se aprovechan de los niños, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos, enfrentarán graves consecuencias".

El caso fue investigado por Homeland Security Investigations (HSI) Miami, con el apoyo de la Oficina Regional del Agregado de HSI para el Caribe y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).