Exigen deportación inmediata de pederasta español detenido en Cuba

Las autoridades cubanas han detenido en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado por la Audiencia de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad, según ha podido confirmar la agencia EFE este lunes.



El Observatorio de Libertad Académica (OLA-Cuba) denunció la presencia en La Habana (Cuba) del exdocente español, condenado en España a 13 años de prisión por delitos de pederastia contra una alumna de 12 años, según lo informado por la propia organización. Actualmente, Ramos Soto se identifica como "Martín Soto" y profesional de la fotografía.

La organización independiente, radicada fuera de la isla, ha exigido a las autoridades cubanas la "inmediata deportación" del individuo, al que califica de "criminal prófugo de la justicia española".



OLA-Cuba subraya la prioridad de que los espacios docentes sean seguros y libres de violencia sexual, exigiendo a las autoridades cubanas la inmediata deportación de este "criminal prófugo de la justicia española" y manifestando su solidaridad con la víctima.



La organización considera urgente el establecimiento de convenios de extradición aplicables a este tipo de delitos. Antes de la detenición de este lunes OLA-Cuba calificaba como "preocupante y bochornoso" que un criminal de esta naturaleza encuentrara garantías en Cuba. Además, señalo la precariedad material en la isla como un agravante, ya que hace más vulnerable a la infancia desprotegida de los sectores más desfavorecidos ante la presencia de este tipo de delincuentes.



Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte y académica, directora de OLA-Cuba, declaró ante Radio Martí:



“El Observatorio de Libertad Académica ha decidido amplificar la noticia del hallazgo en Cuba de este delincuente, ya que se trata de un ex docente que, mientras ejerció el magisterio, se aprovechó de los fueros académicos para abusar, para burlar la integridad física y psicológica de una estudiante menor de edad a su cargo. La estudiante tenía 12 años cuando se inició el esquema de abuso. Él ha sido condenado a 13 años de privación de libertad, ha decidido fugarse de la justicia española y encontró cobijo en Cuba. Importante señalar que entró a Cuba por el aeropuerto, no hay otra forma de entrar a Cuba. Aquí se abren muchas interrogantes, cuando además sabemos lo estricto que es el control migratorio en el caso de Cuba”.



Ruiz Urquiola amplió la demanda de OLA, haciendo un emplazamiento directo al régimen de La Habana en relación con el fugitivo:



“Nosotros emplazamos al Ministerio de Educación porque hasta el momento no ha habido un solo pronunciamiento oficial al respecto de esta situación. En primer lugar, les emplazamos a solidarizarse con la víctima y exigir en segundo lugar a las autoridades cubanas la inmediata extradición de este delincuente. Es importante también para nosotros alertar porque este criminal ha estado en contacto con personas muy jóvenes haciéndose pasar por fotógrafo profesional. Entonces es para nosotros importante como una organización independiente de la sociedad civil tomar cartas en el asunto hasta donde nuestras competencias alcanzan”.



La Audiencia Provincial de Ourense emitió el pasado 31 de octubre un auto de solicitud de extradición desde Cuba de Martiño Ramos Soto, de acuerdo con información dada a conocer por la agencia Europa Press.



Fernando González, jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional, explicó desde el Complejo Policial de Canillas (Madrid) que el caso es "particular". González detalló la huida del condenado de España en julio, días antes de que se emitiera una orden de búsqueda nacional el 16 de septiembre pasado. Desde el 31 de octubre existe una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas. El jefe policial apostilló que, aunque España no tiene un acuerdo de extradición bilateral con Cuba, "eso no quiere decir que no sea extraditado".



La búsqueda de Ramos Soto ha sido "muy mediática" debido a que fue condenado por abusar de una menor con "prácticas sádicas" en Orense, donde también fue militante de la formación En Marea. La Policía había acreditado que el fugitivo viajó a Cuba en julio, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú. Estos detalles fueron consignados por Europa Press.



La Policía Nacional había solicitado a Cuba que "extreme las medidas de vigilancia" sobre Martiño Ramos Soto —incluido en la lista de 'Los diez fugitivos más buscados'— para evitar que "se vuelva a perder la pista sobre su paradero". Esta petición también forma parte de la información difundida por Europa Press.



La situación del fugitivo español se produce en un contexto donde ha existido un precedente de miembros de la organización terrorista ETA refugiados en la isla. La presencia de integrantes de ETA en Cuba ha sido documentada y reconocida por fuentes diplomáticas, situándose en el marco de gestiones políticas entre gobiernos.



En noviembre de 1997, el diario español ABC publicó que el etarra Miguel Ángel Apalategui, alias "Apala", vivía refugiado en Cuba junto con otros once miembros de ETA. En 2002, un portavoz diplomático cubano reconoció la presencia de al menos una docena de etarras en la isla, aclarando que su presencia se debía a una "solicitud que fue cursada por el Gobierno español en los años ochenta" como parte de las negociaciones de deportación con Francia.



El profesor, detenido este lunes según la agencia EFE y otros medios españoles, condenado por pederastia y prófugo de la justicia, había sido objeto de una solicitud de extradición por parte de la Audiencia Provincial de Ourense y se encontraba en la lista de 'Los diez fugitivos más buscados' de la Policía Nacional, según datos consignados por Europa Press.