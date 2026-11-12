Reportan varios heridos en tiroteo cerca de la Casa Blanca

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Al menos cinco personas resultaron heridas en horas de la madrugada de este jueves en un tiroteo en el barrio de Logan Circle, en Washington, D. C., cerca de la Casa Blanca, informaron las autoridades y reportaron varios medios de prensa.

Los disparos se registraron aproximadamente a una milla al norte de la Casa Blanca, informó The Associated Press.

El sospechoso del tiroteo se atrincheró en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incidente inicial, informó el Departamento de Policía Metropolitana de DC.



"El incidente ha derivado en una situación de atrincheramiento en la cuadra 1500 de la calle 15, en el noroeste. El Equipo de Respuesta a Emergencias del MPD se encuentra en el lugar. Por favor, evite la zona mientras trabajamos para resolver el incidente", dijo la Policía en un post en la red social X, al tiempo que prometió actualizar la información a través de esta plataforma.

Equipos tácticos (SWAT) de las fuerzas del orden se disponían a entrar en un piso elevado de un edificio de apartamentos cercano, indica el reporte.

Videos en redes sociales mostraban un incendio en el apartamento de Logan Circle donde supuestamente se escondía el sospechoso.





Gran parte de la zona fue acordonada por la policía y las escuelas cercanas al lugar permanecían cerradas este jueves, como medida de prevención, dijeron las autoridades.



Las calles de los alrededores también fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos envió agentes al lugar para prestar asistencia.



(Nota en desarrollo)



