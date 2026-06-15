Reportan sismo en el occidente de Cuba

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Un sismo de magnitud 4.9 sacudió al occidente cubano este lunes, según reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El temblor ocurre apenas una semana después de otro sismo de 6.1 en la misma zona.

El movimiento telúrico fue registrado a la 1:37 p.m., hora local, y su epicentro fue localizado en el mar, a unos 98 kilómetros al noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río.

El pasado 8 de junio el sismo, reportado cerca de las 2:00 p.m., fue ubicado a unos 100 kilómetros al noroeste de Mantua. Residentes en La Habana, Pinar del Río y la Isla de la Junventud confirmaron que el temblor se había sentido en varios municipios de la capital.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba (CENAIS) calculó su magnitud en 6.2, y lo ubicó a 142 km al noroeste de Minas de Matahambre.