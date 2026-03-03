Reino Unido, Francia y Alemania presionan a Irán para frenar ataques

Getting your Trinity Audio player ready...

Reino Unido, Francia y Alemania han advertido al régimen iraní que cese los “ataques indiscriminados” en la región en medio de una escalada en Medio Oriente luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran operaciones de combate” en Irán.

El Reino Unido ha dado un giro radical a su postura inicial. El primer ministro Keir Starmer autorizó finalmente el uso de instalaciones británicas para la operación liderada por Estados Unidos e Israel, tras días de reticencia.



No obstante, el Ejecutivo británico intenta mantener un equilibrio diplomático delicado. Pese a ceder sus bases, Londres insiste en que no se ha unido formalmente a la coalición ofensiva y descarta la participación directa de sus tropas en los bombardeos.



Esta fórmula de "apoyo logístico, pero no operativo" busca aliviar la presión de la Casa Blanca sin romper del todo con la cautela de aliados europeos como Francia y Alemania.

Francia ha endurecido su postura ante el conflicto, con el presidente Emmanuel Macron advirtiendo sobre el uso de armamento nuclear si se amenazan los "intereses vitales" del país.



Paralelamente, el ministro Jean-Noël Barrot reafirmó la disposición de París para defender a Jordania y a las naciones del Golfo ante ataques de Irán, priorizando una desescalada militar inmediata



No obstante, agregó que la postura del gobierno frances sigue siendo la desescalada militar inmediata.

Además de respaldar la legitimidad de las operaciones de Estados Unidos e Israel, Alemania ha dado un paso histórico en su política de defensa.



El canciller Friedrich Merz confirmó la formación de un eje de disuasión con París, mediante el cual Alemania participará en ejercicios nucleares franceses.



Con esta medida, ambos países buscan blindar la estabilidad europea frente a la amenaza iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó por su parte este lunes que el Gobierno ha denegado formalmente a Estados Unidos el uso de las bases aéreas de Morón y Rota para la ofensiva militar contra Irán.



"Las bases de soberanía española no se van a utilizar para nada que no esté dentro del convenio con Estados Unidos y para nada que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas", declaró Albares en una entrevista televisiva, subrayando que Madrid no respaldará acciones militares unilaterales que carezcan de mandato internacional.