Registran marca "Bolsa Cubana de Valores" para una Cuba libre y democrática

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La que podría ser la Bolsa Cubana de Valores en una Cuba libre quedó ya inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO), del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El proceso estuvo a cargo de la recién creada en Miami, Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC), que ya agrupa a más de 40 familias empresarias cubanoamericanas en el exilio.

Juan Omar Sixto, presidente del CANCC, dijo a Martí Noticias que el pasado 27 de junio fue aprobada por USPTO la registración de la marca “Bolsa Cubana de Valores”.

“Han comenzado los trabajos para llevar el proyecto de esta bolsa a su plena materialización”, afirmó Sixto.

Por su parte, el vicepresidente del CANCC, Rafael Sixto, destacó la importancia de que en un cambio democrático exista una bolsa de valores en la isla.

“Uno piensa, son los capitalistas entrando en Cuba. Sí, capitalistas entrando en Cuba, pero quien se beneficia también es el cubano en la isla. Al igual que el americano promedio se beneficia de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, si sabe invertir, el cubano promedio se puede beneficiar de la misma manera en inversiones pequeñas o grandes”, declaró a Martí Noticias.

De acuerdo con los directivos del CANCC, otro de los proyectos en los que actualmente trabajan es lo que llamaron residencias electrónicas para que cubanos y extranjeros abran cuentas bancarias a partir del cambio democrático.

“Cuando Cuba sea libre, la parte legislativa de Cuba nos utiliza a nosotros como Cámara de Comercio para que podamos procesar la cartera digital de las personas que quieran abrir esos tipos de cuentas”, explicó el presidente del CANCC.

Según Juan Omar Sixto, las personas para abrir esas cuentas no tendrían que estar residiendo en Cuba.

“La persona abre una cuenta con los bancos cubanos sin tener que viajar a Cuba. Nosotros le procesamos esa cartera digital, le damos esas identificaciones y esa persona comienza a enviar dinero a Cuba. Y para nosotros la parte más interesante de todo es que estamos creando un flujo de capital mundial que va a entrar en la nueva Cuba”, explicó el titular del CANCC.

La recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana ya tuvo su tercera reunión en Miami. Sus directivos aseguran que las familias de empresarios del exilio que la integran ya están preparadas para aportar a la reconstrucción de Cuba solo sí hay una real transición hacia la democracia.

“Cuando se abran las puertas en todos los sentidos, una Cuba libre, democrática, que ya la Ley Helms-Burton no exista, pues estamos preparados de inmediato para entrar”, aseveró Rafael Sixto.

“Vemos cerca ese momento. Pienso que en Cuba en los próximos tres, cuatro meses, va a haber un cambio radical. Estamos preparados para que en ese momento, cuando suceda, seamos abanderados en la causa cubana patriótica, llevando el capital a Cuba. Muchos empresarios del exilio nos hablan en privado y nos dicen que ellos han hecho el dinero en Estados Unidos pero quieren ayudar a Cuba”, aseguró Juan Omar Sixto.