El régimen instala 250 cámaras de vigilancia en Guantánamo

La presencia de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad de Guantánamo ha llamado la atención de los residentes en este territorio; varios edificios públicos incluyendo unidades de la policía, el céntrico bulevar y las principales arterias ya exhiben su domo o cámara giratoria de vigilancia.

María Fonseca se dedica a revender artículos de primera necesidad al frente del mercado ideal en el bulevar guantanamero, ella explica que la presencia de la cámara ubicada en la esquina de Calixto García y Flor Crombet controla todos los comercios donde ella y otros revendedores trabajan diariamente.

"Yo tengo tres niñas, me paso todo el día luchando aquí y desde que pusieron la cámara la cosa se me ha puesto difícil, han aparecido sorpresivamente los policías, me han decomisado los productos y puesto multas de hasta 1500 pesos a pagar en tres días. El jefe de sector que no conozco su nombre me advirtió que ya nos tienen controlados y que van a acabar con todos nosotros", dijo Fonseca.

"Varios operativos se han producido contra nosotros, me han multado y amenazado con decomisarme la computadora" denuncia Carlos Manuel Martínez quien se dedica a conectar mediante CONECTIFY a varias personas en la Avenida Camilo Cienfuegos y Pedro Agustín Pérez donde fue instalada una de las cámaras.

"Quieren controlar los comercios y edificios gubernamentales, sin embargo los barrios y consejos populares periféricos, donde el robo en viviendas, los asaltos y asesinatos ocurren sin que nadie lo ponga frenos, no existen las cámaras de vigilancia, parece que esos lugares no le importa a nadie", explica Gerardo Pacheco residente en el consejo sur isleta, zona que desde principio de año ha sido golpeada por una ola de robos en viviendas.

"En la plaza 28 de septiembre instalaron una cámara desde los carnavales, allí la violencia estaba descontrolada, solo la instalación de la zona Wifi allí controló un poco la violencia, pero luego se fue descontrolando un poco hasta que instalaron la cámara, pero La Arboleda y otros lugares que ya son como círculos romanos están desprotegidas y eso ha traído muchas muertes y mutilaciones entre los jóvenes", relata el joven Álvaro Parra.

Un trabajador civil de la sección de comunicaciones del Ministerio del Interior de la provincia Guantánamo, que no quiso ser identificado por razones de seguridad, explica que "la instalación de las cámaras en la ciudad y varias carreteras de la provincia, forman parte de una orden nacional del Ministerio de Interior que cubre todo el país, en nuestra ciudad se van a instalar 250 cámaras que se van a unir a las ya existentes, para cubrir objetivos de interés de la jefatura del Minint y proteger los edificios del gobierno, hasta el momento no se ha hablado de los barrios populares, además se van a activar otros puntos de control con cámaras de vigilancia. Estas cámaras también controlan el accionar de la policía, en los últimos tiempos ha habido problemas de corrupción de militares y controlar eso es de interés del mando de la provincia".