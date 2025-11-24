Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Reaccionan a designación del Cártel de los Soles como "Organización Terrorista Extranjera"

Reaccionan a designación del Cártel de los Soles como "Organización Terrorista Extranjera"
Embed
Reaccionan a designación del Cártel de los Soles como "Organización Terrorista Extranjera"

No media source currently available

0:00 0:02:17 0:00
Enlace directo

El Cártel de los Soles en Venezuela fue designado como "Organización Terrorista Extranjera". En la misma lista están Hamas, Hezbolá y el Tren de Aragua. Los Congresistas cubanoamericanos aplaudieron la designación.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG