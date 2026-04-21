Raisel Iglesias a la lista de lesionados 

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Los Bravos de Atlanta anunciaron este martes que el cerrador cubano Raisel Iglesias tiene molestias en el hombro derecho y pasará 15 días en la lista de lesionados.

La medida se aplicó retroactivamente al lunes, por lo que Iglesias podrá ser activado el 5 de mayo.

El cubano presenta una inflamación en el hombro y el equipo espera que el reposo sea suficiente para que pueda regresar en su mejor forma.

El manager de los Bravos, Walt Weiss, dijo que el lanzador había dormido mal apoyado sobre su hombro la noche del viernes, lo que le habría causado las molestias.

Iglesias trabajó el domingo y se apuntó su quinto rescate en igual número de oportunidades, en la victoria del equipo 4-2 sobre los Filis de Filadelfia.

Sin embargo, evidenció pérdida en su velocidad, al promediar 92.9 millas por hora en su recta de cuatro costuras, inferior a las 94.1 mph que había mostrado en sus salidas anteriores.

El cubano ha trabajado por ocho entradas y dos tercios a lo largo de ocho partidos, con 11 ponches, un boleto y efectividad inmaculada de 0.00.

Iglesias firmó en el invierno un contrato como agente libre por un año y 16 millones de dólares con los Bravos, equipo para el cual ha jugado desde el 2022.

Weiss anunció que el venezolano Robert Suárez ocupará la función de cerrador durante la ausencia de Iglesias.

Suárez, adquirido en la agencia libre por Atlanta con un pacto de 45 millones por los próximos tres años, fue el líder en juegos salvados de la Liga Nacional en el 2025, cuando registró 40 con los Padres de San Diego.

En su carrera suma 78 rescates y se perfila como el cerrador a futuro del equipo.