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Mellizos de Minnesota suben al lanzador cubano Kendry Rojas 

Kendry Rojas se convertirá en el vigésimo primer cubano en jugar en Grandes Ligas en 2026.
Kendry Rojas se convertirá en el vigésimo primer cubano en jugar en Grandes Ligas en 2026.

Sumario

  • Kendry Rojas, pitcher zurdo de 23 años de Ciego de Ávila, fue llamado a Grandes Ligas por los Mellizos de Minnesota y será el 21º cubano en jugar esta temporada y el 402º en la historia.
  • Firmado en 2019 por los Azulejos de Toronto en República Dominicana con un bono de 200 mil dólares, llegó a Minnesota este invierno y fue ascendido tras tres aperturas impecables en las Menores.
  • Los Mellizos tienen una larga historia con peloteros cubanos, aunque en las últimas décadas su presencia ha sido limitada; Rojas será el primer cubano en debutar con el equipo desde Yennier Cano en 2022.
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Kendry Rojas, un pitcher zurdo de 23 años, fue llamado a Grandes Ligas por los Mellizos de Minnesota y se convertirá, una vez que debute, en el vigésimo primer cubano en actuar en la presente temporada y en el número 402 de la historia.

Rojas, natural de Ciego de Avila, será también el primer cubano en debutar con los Mellizos desde que lo hiciera en el 2022 el también lanzador Yennier Cano.

En el 2019 fue firmado en República Dominicana, con apenas 16 años, por los Azulejos de Toronto, con un bono de 200 mil dólares.

Durante el invierno fue adquirido por los Mellizos, que decidieron subirlo al máximo nivel, tras sólo tres aperturas en las Menores, una en Clase A y dos en Triple A, en las que no permitió carreras en 7.1 entradas, con siete ponches.

Minnesota es una franquicia con vínculos históricos con Cuba, por cuyas filas pasaron figuras legendarias como el miembro del Salón de la Fama Tony Oliva, Zoilo Versalles, primer latino en ganar un premio de Jugador Más Valioso, y los lanzadores Camilo Pascual y Luis Tiant.

De hecho, es el equipo por el que más cubanos han pasado en la historia, 52 en total, desde los tiempos en que se llamaba Senadores de Washington, antes de mudarse a Minnesota en 1960.

Sin embargo, en los últimos años, el equipo no ha tenido mucha inclinación por el talento cubano e incluso, desde 1971 hasta 2007, ningún pelotero nacido en la Mayor de Las Antillas vistió el uniforme de los Mellizos, hasta que Liván Hernández lo hizo brevemente en 2008.

En 2014, Kendrys Morales lo hizo por media temporada, al igual que Cano en 2022, antes de ser traspasado a los Orioles de Baltimore.

Ahora es el turno de Kendry Rojas, un muchacho que soñó con ser jardinero y bateador, pero que encontró su camino desde la lomita.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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