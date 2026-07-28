¿Qué pasó con la sentencia de Yasiel Puig? El caso sigue sin resolverse

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Quienes esperaban conocer este 28 de julio la sentencia de Yasiel Puig tendrán que seguir esperando. La revisión de los documentos más recientes del expediente judicial, a los que tuvo acceso Martí Noticias, confirma que el proceso sigue detenido y que el tribunal todavía no ha fijado una nueva fecha para la audiencia de sentencia.

La última actuación en la corte ocurrió el pasado 24 de julio. Ese día, la jueza federal Dolly M. Gee canceló la audiencia que estaba prevista para este martes y dejó claro que no programará otra hasta resolver primero una solicitud presentada por la defensa.

Se trata de la Rule 29 Motion for Judgment of Acquittal, un recurso mediante el cual los abogados de Puig buscan que se anule el veredicto del jurado y se dicte una absolución. La moción fue presentada el 4 de marzo, pocas semanas después de que el expelotero cubano fuera declarado culpable de obstrucción de la justicia y de realizar declaraciones falsas a agentes federales.

De acuerdo con los documentos judiciales revisados por Martí Noticias, la defensa sostiene que la Fiscalía no logró demostrar varios elementos esenciales del caso. Entre sus principales argumentos afirma que nunca quedó probada la existencia de una investigación activa del gran jurado cuando Puig fue entrevistado por las autoridades, cuestiona la forma en que se obtuvo parte de la evidencia y asegura que las declaraciones atribuidas al exjugador no cumplen con los requisitos legales para sostener una condena.

La respuesta del Gobierno llegó el 25 de marzo. En un escrito de 60 páginas, la Fiscalía pidió rechazar por completo la solicitud y mantener el veredicto emitido por el jurado. Para los fiscales, las pruebas presentadas durante los 11 días de juicio fueron suficientes para demostrar que Puig mintió deliberadamente durante una investigación federal relacionada con una red de apuestas deportivas ilegales. Además, sostienen que la defensa simplemente volvió a presentar argumentos que ya habían sido debatidos durante el juicio y posteriormente rechazados por el jurado.

El intercambio de escritos concluyó el 3 de abril, cuando la defensa presentó su réplica. Casi un mes después, el 1 de mayo, la jueza determinó que no era necesario celebrar una audiencia para discutir la Rule 29 y anunció que resolvería la petición únicamente con los documentos presentados por ambas partes. Desde entonces no ha emitido ninguna decisión.

La incertidumbre alrededor de esa moción ya había provocado un retraso anteriormente. El 23 de mayo la jueza aplazó la sentencia porque todavía no había decidido la solicitud de absolución. Más adelante reprogramó la audiencia para el 28 de julio, pero cuatro días antes volvió a cancelarla y reiteró que el proceso permanecerá detenido hasta resolver primero la Rule 29.

Esa decisión será la que defina el rumbo del caso. Si la jueza rechaza la moción, fijará una nueva fecha para la sentencia y el proceso seguirá su curso. Si considera que las pruebas presentadas durante el juicio fueron insuficientes y concede la solicitud de la defensa, el veredicto del jurado quedará sin efecto y Puig será absuelto.

Mientras tanto, el expelotero de los Dodgers continúa sin conocer cuál será su futuro judicial. La Fiscalía ya dejó clara su postura si la condena permanece vigente y solicitó una pena de 18 meses de prisión, además de un año de libertad supervisada y una multa económica, al considerar que Puig mintió intencionalmente durante la investigación federal sobre una red de apuestas deportivas ilegales.

La defensa, por su parte, sostiene que el exjugador no merece una pena de cárcel y ha pedido una sanción considerablemente menor.

Por ahora, la sentencia seguirá esperando. Antes de que el tribunal pueda decidir cuál será la condena, la jueza Dolly M. Gee deberá resolver si mantiene el veredicto del jurado o si, como solicita la defensa, lo deja sin efecto. Solo entonces el caso de Yasiel Puig volverá a avanzar.