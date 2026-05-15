Fiscales federales solicitan 18 meses de prisión al pelotero cubano Yasiel Puig

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El futuro inmediato de Yasiel Puig fuera del terreno es tan llamativo como su reciente regreso al béisbol profesional. El jardinero cubano, quien debutó hace apenas unos días con los Toronto Maple Leafs de la Liga Canadiense de Béisbol, enfrenta una posible condena de prisión luego de que fiscales federales de Estados Unidos solicitaran una sentencia de 18 meses tras su reciente condena por obstrucción de la justicia y por ofrecer declaraciones falsas a investigadores federales.

La audiencia de sentencia está programada para el próximo 26 de mayo en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Los Ángeles. Además del tiempo de prisión, la fiscalía ha solicitado tres años de libertad supervisada y una multa de 55.200 dólares. El caso está relacionado con una investigación sobre una operación ilegal de apuestas deportivas encabezada por el ex pelotero de ligas menores Wayne Nix.

Puig fue declarado culpable el pasado 6 de febrero, luego de un juicio de 12 días. Aunque no era objeto principal de la investigación y comparecía únicamente como testigo, los fiscales argumentaron que mintió al asegurar que conocía al intermediario Donny Kadokawa únicamente por vínculos relacionados con el béisbol y no con apuestas deportivas. También presentaron grabaciones en las que el ex All-Star sugería que no había cooperado plenamente con las autoridades.

La defensa del cienfueguero sostiene una versión distinta. Su abogada, Keri Curtis Axel, en declaraciones a The Athletic, afirmó que Puig es un infractor primario que ya ha sufrido importantes consecuencias personales, económicas y profesionales. Según la jurista, una sentencia de prisión no sería proporcional a los hechos y solicitará que el tribunal imponga únicamente libertad condicional.

El presidente ejecutivo del club canadiense, Keith Stein, declaró al Toronto Sun que la organización realizó una investigación exhaustiva antes de firmar al cubano y considera que la situación legal ya ha sido evaluada por las autoridades competentes. Stein destacó que Puig merece una nueva oportunidad para continuar su carrera y contribuir tanto dentro como fuera del terreno.

Mientras espera la decisión judicial, Puig ha dejado claro que todavía conserva buena parte del talento que lo convirtió en una de las figuras más electrizantes del béisbol. En su debut con Toronto conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, recordando al jugador explosivo que brilló con los Los Angeles Dodgers y que durante siete temporadas en las Grandes Ligas dejó una línea ofensiva de .277/.348/.475, con 132 jonrones y un wRC+ de 124.

La carrera del cubano, sin embargo, ha estado marcada tanto por su extraordinario talento como por una larga lista de controversias. Desde problemas de tránsito hasta acusaciones civiles y procesos judiciales, Puig ha vivido una trayectoria tan intensa fuera del diamante como dentro de él.

A sus 35 años, Yasiel Puig vuelve a ser noticia por razones muy distintas. Por un lado, demuestra que aún puede producir con el bate. Por el otro, enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida, con la posibilidad real de que una corte federal determine si su futuro inmediato continuará en un terreno de béisbol o tras las rejas.