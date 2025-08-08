Las Noticias Como Son | Viernes, 8 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Vecinos de Holguín atrapan a un ladrón y destapan una cadena de robos | La zafra vuelve a batir su récord negativo, con menos de 150.000 toneladas | Cuba le debe más de 344 millones de dólares a Sherritt: los pagos están sujetos “a decisiones del Gobierno” | El Estado cubano responde al auge del 'Químico' con penas extremas y sin garantías procesales | Invitados: Alejandro Tur Valladares, periodista Independiente, Cienfuegos y Omar López Montenegro, periodista y presidente Centro Latinoamericano para la No Violencia 🔷 Comentario en Audio: Yoani Sánchez, Directora Diario 14yMedio.