Las Noticias Como Son | Martes, 19 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Una crónica de viaje en un medio ruso expone sin medias tintas qué deben esperar los turistas extranjeros que visitan la Isla | Cuba sigue registrando datos desastrosos en turismo, con una caída del 23,2% desde enero | México rompe todos los récords: manda petróleo a Cuba por 850 millones de dólares en un solo mes | ¡Nuevo récord! Sube el dólar en Cuba y supera máximo histórico de 400 pesos | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana.
Episodios
-
agosto 18, 2025
Especial: Las Noticias Como Son | Lunes, 18 de agosto del 2025
-
agosto 15, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 15 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 14 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 14 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 13 de agosto del 2025
-
agosto 12, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025
Foro