Las Noticias Como Son | Martes, 19 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Una crónica de viaje en un medio ruso expone sin medias tintas qué deben esperar los turistas extranjeros que visitan la Isla | Cuba sigue registrando datos desastrosos en turismo, con una caída del 23,2% desde enero | México rompe todos los récords: manda petróleo a Cuba por 850 millones de dólares en un solo mes | ¡Nuevo récord! Sube el dólar en Cuba y supera máximo histórico de 400 pesos | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana.