Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025

Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025
Embed
Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025

No media source currently available

0:00 0:28:25 0:00
Enlace directo

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | El dólar estadounidense alcanzó el lunes los 400 pesos cubanos en el mercado informal, marcando un nuevo record en medio de una economía cada vez mas debilitada | Alertan sobre la "progresiva descomposición" del Estado cubano | El Gobierno cubano aprueba un pago extra al sector presupuestado para intentar retener a los trabajadores | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana | Comentarios en Audio: Yoani Sánchez, Directora de 14yMedio.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG