Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | El dólar estadounidense alcanzó el lunes los 400 pesos cubanos en el mercado informal, marcando un nuevo record en medio de una economía cada vez mas debilitada | Alertan sobre la "progresiva descomposición" del Estado cubano | El Gobierno cubano aprueba un pago extra al sector presupuestado para intentar retener a los trabajadores | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana | Comentarios en Audio: Yoani Sánchez, Directora de 14yMedio.
Episodios
-
agosto 11, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 11 de agosto del 2025
-
agosto 08, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 8 de agosto del 2025
-
agosto 07, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 7 de agosto del 2025
-
agosto 06, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 6 de agosto del 2025
-
agosto 04, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 4 de agosto del 2025
-
julio 25, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 25 de julio del 2025
