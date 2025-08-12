Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | El dólar estadounidense alcanzó el lunes los 400 pesos cubanos en el mercado informal, marcando un nuevo record en medio de una economía cada vez mas debilitada | Alertan sobre la "progresiva descomposición" del Estado cubano | El Gobierno cubano aprueba un pago extra al sector presupuestado para intentar retener a los trabajadores | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana | Comentarios en Audio: Yoani Sánchez, Directora de 14yMedio.