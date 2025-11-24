Las Noticias Como Son | Lunes, 24 de Noviembre del 2025
Hoy, un programa especial dedicado al importante tema de la paz en Ucrania y el estado actual de las negociaciones que involucran a Estados Unidos, Ucrania, Rusia y las principales naciones europeas. Amado Gil analiza el tema junto al analista en asuntos rusos, Manolo González Moscote.
Episodios
-
noviembre 21, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 21 de Noviembre del 2025
-
noviembre 20, 2025
Las Noticias Como Son | 20 de noviembre del 2025
-
noviembre 19, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 19 de Noviembre del 2025
-
noviembre 18, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 18 de Noviembre del 2025
-
noviembre 17, 2025
Las Noticias Como Son | 17 de noviembre del 2025
-
octubre 21, 2025
Las Noticias Como Son | Entrevista a José Daniel Ferrer
