Las Noticias Como Son | Lunes, 11 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Cuba importó en junio más de 38 millones de dólares en mercancías agrícolas desde EEUU | La prensa oficialista de Guantánamo arremete contra el "virus" de la dolarización | La Onei sigue ignorando los aumentos de Etecsa en su cálculo de la inflación en julio | IInvitados: Luz Escobar, periodista 14yMedio, Madrid y Leopoldo Luis García, periodista Cadena Univisión.