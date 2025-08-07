Las Noticias Como Son | Jueves, 7 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | La danza de los millones en las empresas libres de impuestos de las Fuerzas Armadas cubanas | Así queda el anunciado incremento de pensiones en Cuba | Prisoners Defenders documenta 25 nuevos prisioneros políticos en julio en Cuba | Invitados: Luz Escobar, periodista 14yMedio, Madrid y Emilio Almaguer, periodista independiente, Baracoa - Guantánamo.
Episodios
-
agosto 06, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 6 de agosto del 2025
-
agosto 04, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 4 de agosto del 2025
-
julio 25, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 25 de julio del 2025
-
julio 24, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 24 de julio del 2025
-
julio 23, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 23 de julio del 2025
-
julio 22, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 22 de julio del 2025
Foro