Profesor Albert dice que prefiere "morir en huelga de hambre" que obedecer los "caprichos" del régimen (VIDEO)

El profesor Pedro Albert Sánchez, que fuera sancionado tras las protestas del 11 de julio de 2021, se negó el pasado 17 de octubre ante un tribunal en Guanabacoa, La Habana, a cumplir las condiciones que se le imponen de acuerdo con su condena a cinco años de limitación de libertad en régimen domiciliar.



Albert Sánchez dijo a Martí Noticias que prefiere ir a prisión e incluso morir en huelga de hambre, antes de doblegarse y reconocer un delito que no ha cometido.



“Soy Pedro Albert, preso de los sucesos del 11 de julio. Estaba sancionado a cinco años de privación de libertad, que había sido conmutada para cumplirla de la casa al trabajo y fui citado al Tribunal de Guanabacoa, donde estaba el Juez de ejecución, para que allí se me pusieran las condiciones bajo las cuales yo tenía que cumplir la sanción”, explicó.

El activista pro democracia relató que, en presencia del juez, hizo saber que “no podía acatar, no podía obedecer ninguna de las condiciones que se me pusieran; entre otros motivos, por el sencillo hecho de que yo no los consideraba a ellos un Tribunal de justicia, los consideraba un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país y que eso sería una forma de reconocer un delito; que yo no había cometido delito que, realmente, el delito se había cometido conmigo después de haber estado un año en prisión y de habérseme sancionado a cinco años de privación de libertad”, declaró el profesor.

"Allí quedó claro también que yo prefería estar encerrado, ir a prisión a la fuerza, que estar obedientemente yendo a firmar todas las condiciones que ellos me fueran a poner ahí, que, por tanto, no las iba a aceptar”, explicó.



Albert Sánchez recalcó que prefiere “la muerte en una huelga de hambre, que estar obedeciendo sus caprichos, sus temores, y esa forma de hacer doblegar a las personas, yo no la voy a aceptar”.

El profesor y activista indicó, además, que firmó ante el juez de instrucción una constancia escrita de su argumentación y que, según le informaron, la misma será entregada al tribunal que lo sancionó.



A inicios de 2023, se hizo pública la condena de cinco años de limitación de libertad en contra de Pedro Albert Sánchez, de 66 años, bajo cargos de “desorden público” y “desacato”, por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)