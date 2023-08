Profesor depone huelga de hambre y dice que si el régimen no quiere dialogar, hay que hacerlo entre los cubanos que disienten

El profesor y activista Pedro Alberto Sánchez anunció que este miércoles decidió deponer la huelga de hambre que inició el viernes 28 de julio, pidiendo entendimiento y la creación de espacios para el diálogo entre los cubanos.

A través de materiales audiovisuales enviados a Martí Noticias el opositor de 66 años comunicó la decisión: “Voy a tomar algún líquido y voy a comenzar a alimentarme, para tomar fuerzas y hacer lo que pueda y aportar mi granito de arena a esa cooperación. Muchas gracias. Los amo”.

Desde su vivienda en Guanabacoa, La Habana, el protagonista de cinco huelgas de hambre, lamentó que el diálogo no está entre las opciones del régimen cubano.

“Surgen dos palabras de inmediato, vamos a dialogar, pero es que el régimen no quiere dialogar. Yo soy un ejemplo de que el régimen no quiere dialogar. Yo pudiera dar una conferencia de las veces que me han cerrado la puerta. Entonces si no dialogamos, por lo menos, vamos a dialogar entonces, vamos a analizar entre las personas que disentimos de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo ese régimen”, afirmó.

El activista también se refirió a una serie de estrategias, que en su opinión, debe adoptar la sociedad civil.

“Tenemos que hacer un intento por librarnos de ese lastre histórico: o cooperamos los unos con los otros, desde nuestras posiciones y desde nuestras diferencias o el lastre histórico sigue ahí intocable y los problemas se incrementan, los peligros se incrementan, los temores se incrementan y el final será más violento”, alertó.

Sánchez, condenado por los delitos de desorden público y desacato a cinco años de limitación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 y quien estuvo 11 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, afirmó que para reconstruir la nación hay que perdonar.

“Yo creo que tiene que haber un mínimo de perdón. Sin ese margen de perdón y sin una posición de coraje y de vencer esos peligros que tenemos ante el lastre histórico, no se puede comenzar a construir la nación”, concluyó.