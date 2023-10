Preso político del 11J tiene que ser llevado de urgencia al hospital

Las autoridades de la prisión de hombres Guamajal, en Villa Clara, tuvieron que llevar, con urgencia, al hospital al manifestante del 11 de julio encarcelado, Yunior Sebey Mena, de 33 años, debido a un fuerte dolor en el pecho.

“El domingo, sobre las 7 de la mañana, le dio un dolor en el pecho que se le reflejaba en un brazo y en una pierna, y “se defecó y se orinó”. Debido a eso, salieron en una ambulancia para Encrucijada que más cerca queda de allí”, explicó a Martí Noticias, la esposa del preso político, Elianne Rodríguez Pérez, que fue avisada por teléfono por otros reos.

En el centro médico del pueblo de Encrucijada, el doctor indicó un eletrocardiograma y una inyección de diclofenaco, un medicamento que se usa para el tratamiento del dolor agudo intenso musculoesquelético y otras condiciones.

“Estaban preguntando que si tenía un marcapaso puesto, cuando él no tiene ningún marcapaso. Al cabo de las 11, lo remitieron para aquí para el hospital de Santa Clara. Le hicieron un electro y el médico, dice que estaba en el rango normal. Yo le explico que no es primera vez que le ha pasado, que él es portador de siklemia, que si existía la posibilidad de que le hicieran un chequeo general, análisis, que si podían dejarlo ingresado”, relató la mujer.

Los médicos del hospital Arnaldo Milián, de la capital villaclareña, consideraron que al paciente no presentaba un cuadro clínico por el que necesitara permanecer ingresado.

“Lo que me indigna es que no dieron ningún diagnóstico. No podían darme un diagnóstico porque no le hicieron ningún chequeo, análisis, no le hicieron ningún seguimiento”, agregó.

“Los síntomas que tuvo, pienso que pudieron haberlos provocado un pre infarto pero no tenemos un diagnóstico”, recalcó.

De acuerdo a Rodríguez Pérez, su esposo fue llevado al centro médico de la cárcel de Guamajal y este lunes lo trasladarían de vuelta al penal.

Yunior Sebey Mena cumple siete años de privación de libertad, convicto por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, donde reside junto a su esposa y sus dos hijos de 10 y 6 años.