Preso del 11J en Quivicán sigue incomunicado en medio de protesta

Al preso político Roberto Pérez Fonseca le han prohibido las llamadas telefónicas en la cárcel de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, en medio de la protesta que lleva a cabo junto a otros reclusos, dijo a Martí Noticias su madre Liset Fonseca.



Los reclusos exigen libertad para los presos políticos y mejoras en la alimentación y la atención médica, entre otras demandas.



“Hace dos semanas que Robert no llama. No me llama por teléfono. Robert está sin zapatos, sigue sin zapatos y con sus cejas afeitadas, él y otros, que no sabemos cuáles son los otros, pero a él no le dan teléfono”, declaró Fonseca.

La madre del preso del 11J advirtió que no es sólo a su hijo a quien le han retirado el derecho a hacer llamadas telefónicas a sus familiares.



“A Aníbal tampoco. A Aníbal Palau tampoco le dan teléfono”, dijo Fonseca. Quien a continuación relató el incidente que provocara la protesta iniciada por su hijo que, además, fue asumida como propia por otros prisioneros en el penal de Quivicán.

“La situación empieza que Robert se quita los zapatos y viene un guardia y lo amenazó; ahí empezaron, los demás se le unieron. La protesta es (pidiendo) libertad a los presos políticos, mejoras de la comida y la atención médica y ellos están pidiendo también justicia por lo que pasó”, señaló la madre del preso político.



Todo parece indicar que el origen de la protesta se remonta al día en que los jóvenes fueron detenidos.

“A los que detienen en primer momento, como Juan, como Aníbal, que ellos les dieron golpes, como a los hermanos Perdomo, que fueron muchos los que recibieron y ellos nunca han recibido respuesta; no les quieren dar respuesta por todo lo que pasó allí, y ellos están pidiendo justicia por todo lo que pasó allí”, relató la señora.



Fonseca insistió en que su hijo “hace dos semanas que no llama", pero que "siempre uno sabe algo, siempre alguien llama y me dice ‘él sigue sin zapatos, está bien de salud’", subrayó.



Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, durante las cuales, según la Fiscalía, rompió, junto a otros manifestantes, un cuadro con la imagen de Fidel Castro.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)