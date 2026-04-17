Presentan en Miami “Se acabó la diversión”: una mirada crítica a los orígenes de la crisis cubana

Getting your Trinity Audio player ready...

Este viernes se presentó en el Museo Americano de la Diáspora Cubana el libro “Se acabó la diversión”, del historiador Omar Sixto, una obra que analiza los primeros años del proceso político cubano iniciado en 1959 y sus consecuencias en la estructura económica y social de la isla.

El evento reunió a académicos, periodistas y miembros de la comunidad cubana en el exilio, en un espacio de reflexión sobre la historia reciente de la isla. Durante la presentación, el director del museo, Miguel Cossío, destacó la importancia de este tipo de investigaciones para comprender el presente cubano a partir de sus raíces históricas. Al mismo tiempo recordó el aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506.

Por su parte, el subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba, calificó el libro como “una contribución imprescindible para comprender la transformación estructural que vivió el país”, subrayando su valor tanto en el ámbito académico como para el público general interesado en la historia de Cuba y América Latina.

La obra de Sixto es el resultado de más de tres décadas de investigación y propone una tesis clara: la debacle económica cubana comenzó en 1959, con la llegada al poder de Fidel Castro. A través de un recorrido documentado, Sixto describe el tránsito de una república con crecimiento económico y movilidad social hacia un sistema centralizado que, según su análisis, condujo al deterioro progresivo del país en poco más de dos años.

“En 1958 los cubanos querían un cambio…”, escribe Sixto en uno de los pasajes del libro, donde contextualiza el clima político previo al triunfo revolucionario. El autor advierte que ese anhelo de transformación, que históricamente no había alterado la esencia del país, derivó en un cambio radical tras el 1 de enero de 1959.

Además de su valor histórico, “Se acabó la diversión” busca generar debate sobre los procesos políticos y económicos no solo en Cuba, sino en otros países que enfrentan transformaciones similares. En ese sentido, Sixto plantea una advertencia implícita: la experiencia cubana podría servir como referencia para naciones que contemplan cambios estructurales profundos.

Publicado en ediciones en español e inglés, el libro se suma a la producción intelectual del autor, quien también escribe para medios como Diario Las Américas y participa en espacios académicos como el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.

La presentación concluyó con un intercambio entre el público y el autor, en el que se abordaron temas como la memoria histórica, el papel del exilio y la necesidad de documentar con rigor los procesos que han marcado a Cuba en las últimas décadas.