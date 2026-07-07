“Poniéndome la pistola en la cabeza, me dijo: ‘ahora te vamos a matar’”

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El vicecoordinador Nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), José Elías González Agüero, denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo arrestaron el pasado 1 de julio y lo llevaron a un lugar inhóspito y rural en la carretera de La Habana a Pinar del Río. Según explicó, el ex prisionero político Alexander Díaz Rodríguez fue arrestado antes de él, y llevado al mismo lugar donde fueron obligados a desnudarse.

Cerca de una hora los mantuvieron esposados y sin ropa, tiempo durante el cual los oficiales de la Seguridad del Estados “Alexander” y “Samuel” les tomaron fotos y las enviaron al Mayor Osvaldo. Los arrestos ocurrieron para impedirles que participaran en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada norteamericana en La Habana.

“Me trasladaron a la carretera que dirige a Pinar del Río. Allí nos esperaba el represor ‘Samuel’, que me sacó del carro y junto al policía jefe del carro, brincamos la calle y nos internamos en un bosque para lo que había que cruzar una cerca de alambre de púas. Todo esto fue apretándome las esposas y empujándome. Le reclamé que me estaban torturando", contó.

"Internado en el bosque había otro agente, supuestamente llamado ‘Alexander’ con la pistola en la mano. Me puso la pistola en la cabeza y me dijo: ‘Ya se acabó tu historia, ahora te vamos a matar’. Ahí comienzan las palabras ofensivas de mi parte y le digo al oficial de la PNR que será testigo de mi ajusticiamiento”, afirmó en una nota enviada a Martí Noticias.

El opositor denunció que los oficiales le quitaban el peine a la pistola y les disparaban, al estilo de una ruleta rusa. Los oficiales, además, le botaron las pastillas al opositor José Elías, un hombre enfermo de 72 años que sufrió un infarto el 6 de marzo pasado.

De acuerdo a su testimonio, una vez trasladados a una estación de la policía, Alexander Díaz Rodríguez, quien fue excarcelado el pasado 12 de abril y padece de cáncer en la tiroides y desnutrición, fue esposado y golpeado salvajemente, y el Mayor Osvaldo, jefe de la Sección 21, le metió en la boca el papel de una declaración que había sido obligado a firmar el día anterior comprometiéndose a no publicar denuncias en las redes sociales a cambio de que le dieran el pasaporte y pudiera salir de Cuba para atender su salud.

Este 7 de julio, José Elías fue citado a la estación policial de Zapata y C, en el Vedado, a las 10 AM donde lo esperaba el oficial de la Seguridad del Estado llamado ‘David’. Su esposa e hija fueron citadas para mañana 8 de julio.

“Hoy estarán en la ONU haciéndose las ovejitas para que les quiten el embargo. Hago un llamado público a los amantes de la libertad, que miren lo que están haciendo un grupo de mafiosos y asesinos en Cuba por casi 70 años, el único logro ha sido mantenerse en el poder usando el miedo y terror con su pueblo. Séneca le dijo a Nerón: ‘Tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, ya no tienes poder’. ¡Viva Cuba libre!”, afirmó el opositor en referencia a la intervención en el seno de la ONU de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller del régimen de La Habana.