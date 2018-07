Pompeo viaja a Norcorea entre dudas sobre desnuclearización

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, iniciará este viernes una crucial visita a Corea del Norte que se contempla como el primer gran paso tras la cumbre de Singapur y que llega entre dudas sobre las verdaderas intenciones de Pyongyang sobre su desarme.



Se espera que Pompeo, que partió de Washington la madrugada del jueves, se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, tras su llegada el viernes a Pyongyang, donde pasará una noche.



Durante su visita de dos días de duración el jefe de la diplomacia estadounidense podría presentar a los norcoreanos las primeras sugerencias en cuanto a plazos y metodología para el desmantelamiento de su programa nuclear.



Kim y el presidente de EEUU, Donald Trump, firmaron en Singapur el pasado 12 de junio una declaración en la que el régimen se comprometió a trabajar por la "total desnuclearización" si Washington garantiza su supervivencia, aunque el documento no aportó ningún detalle más.



La visita de Pompeo llega además después de que se hallan publicado informaciones en EEUU, citando fuentes de la inteligencia nacional, que aseguran que Pyongyang no solo ha seguido enriqueciendo uranio desde el 12 de junio si no que estaría tratando de ocultar buena parte de su arsenal y reservas a Washington.



Hoy mismo, el parlamentario surcoreano conservador Kim Hack-Yong aseguró que en una reciente reunión con el Ministerio de Defensa Nacional se le informó de que Corea del Norte parece estar además construyendo un nuevo submarino capaz de disparar misiles balísticos en su centro de desarrollo de Sinpo, en la costa oriental del país.



Kim recordó además, según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap, que las obras en el centro de investigación nuclear de Yongbyon -epicentro del programa nuclear- no han cesado, tal y como mostraron recientemente imágenes por satélite, y que Pyongyang no ha dado por el momento señales de desmantelar una estructura para probar motores de misiles, tal como prometió.



La visita de Pompeo se considera pues una primera prueba para medir cuál es el verdadero alcance de los planes de desarme expresados por el régimen este año.



Pompeo volará después el 7 de julio de Pyongyang a Tokio, donde se reunirá con sus homólogos japonés y surcoreana, Taro Kono y Kang Kyung-Wha, para analizar los resultados de este viaje.

(EFE)