Polémica en España por posible invitación de Ortega a la Cumbre Iberoamericana

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Medios españoles han informado que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, busca restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua e invitarle a asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará este año en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre.

Sánchez también invitaría a la presidenta encargda de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Managua y Madrid se encuentran sin embajadores luego de que, en enero pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsara al embajador español Sergio Farré Salvá, y España, en respuesta, hiciera lo mismo con el embajador del régimen sandinista.

El 13 de febrero de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la represión ejercida por el régimen de los Ortega-Murillo en Nicaragua, en particular contra defensores de los derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas. Por esa razón, eurodiputados españoles consultados por Martí Noticias señalaron su rechazo a cualquier posible invitación a Daniel Ortega o funcionarios de su régimen a la Cumbre de Madrid.

Para el eurodiputado por el Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, “sería un error político grave y una incoherencia inaceptable” que el gobierno de Nicaragua participara en la Cumbre, y recordó que “el propio Parlamento Europeo ha denunciado de forma unánime las violaciones sistemáticas del régimen nicaragüense y ha exigido medidas contundentes contra él. Invitar a Ortega a una cumbre internacional iría exactamente en la dirección contraria”.

“No se puede condenar una dictadura en Estrasburgo y al mismo tiempo abrirle la puerta desde una capital europea. Europa debe ser coherente: estar del lado de los presos políticos, de la Iglesia perseguida y del pueblo nicaragüense, no del lado de quienes los reprimen”, apuntó López-Istúriz.



Por su parte, el eurodiputado Hermann Tertsch, del Grupo Patriotas por Europa, expresó el “desprecio” que le produce “la complicidad criminal del gobierno de Sánchez con las dictaduras narcosocialistas” al tiempo que lo calificó “como uno más de la trama del crimen organizado”.

Tertsch, eurodiputado de Vox, subrayó que su grupo parlamentario ha denunciado “las intenciones de traer a criminales como si fueran gobernantes legítimos” y no descartó “condenar una cumbre plagada de dictadores, ladrones como Lula y asesinos como Ortega, Delcy Rodríguez o Díaz-Canel”.

López-Istúriz criticó el acuerdo de asociación con la UE y los derechos humanos.



“Estamos ante una dictadura que reprime a su pueblo, encarcela opositores y persigue a la Iglesia Católica”, señaló, y recordó que el Parlamento Europeo adoptó una resolución conjunta, liderada por el grupo del Partido Popular Europeo, condenando los “crímenes, tortura, persecución y exilio” impuestos por el régimen de Managua.

Al respecto, el también miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo apuntó que en la resolución debatida en febrero de 2025 “se plantea claramente la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, precisamente por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua”.

Nicaragua, al igual que el resto de los países de Centroamérica, suscribió en 2012 un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que entró en vigor en el año 2024. Ese acuerdo contempla una cláusula de derechos humanos que es un elemento esencial que vincula la cooperación política y comercial al respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho y su incumplimiento puede derivar en la suspensión del acuerdo.

“Desde el Partido Popular Europeo defendemos que esta cláusula debe aplicarse sin titubeos. No puede haber relaciones normales con un régimen que ha eliminado el Estado de derecho”, concluyó López-Istúriz.

Al respecto, Tertsch fue enfático en señalar que “el acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica solo ha servido para legitimar al régimen de Ortega así como el acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba solo ha servido para legitimar y financiar al régimen de los Castro”.

“En realidad, nunca se han aplicado a Nicaragua las sanciones que la brutalidad de su represión exigiría” anotó Tertsch al tiempo que subrayó que “hay una mayoría para hacer una política de sanciones eficaz que paralice a los Ortega y sus sicarios, pero en ningún momento hemos visto voluntad de hacerlo quizás porque tendrían inmediatamente que aplicárselas también a Cuba que es siempre protegida de Bruselas, gracias a la influencia de la izquierda española y otras”.

Sumar esfuerzos con la administración Trump

Con respecto a la política de máxima presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra los regímenes autoritarios de América, Tertsch aseguró que “hay toda la disposición a apoyar las medidas para acabar con los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde la libertad solo avanzará en la medida en que haya interés de Trump porque así sea”.

Para López-Istúriz, “la presión sobre el régimen de Ortega debe ser internacional y coordinada”, y recordó que en el Parlamento Europeo su grupo parlamentario “ha defendido la necesidad de reforzar las sanciones individuales y de actuar junto a otros socios democráticos.

Esto abre la puerta a una cooperación estrecha con Estados Unidos y otros aliados para ejercer presión real sobre estos regímenes autoritarios en el continente: “sanciones, aislamiento político y apoyo a la oposición democrática”.