Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Info Martí

Piden tener en cuenta relación de México con Cuba en renegociación del T-MEC

Piden tener en cuenta relación de México con Cuba en renegociación del T-MEC
Embed
Piden tener en cuenta relación de México con Cuba en renegociación del T-MEC

No media source currently available

0:00 0:02:36 0:00
Enlace directo

La Administración Trump se prepara para revisar el Tratado comercial entre EE. UU., México y Canadá. Desde el Congreso, piden que en la renegociación se tenga en cuenta la relación cercana del Gobierno mexicano con el régimen castrista.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG