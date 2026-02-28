Enlaces de accesibilidad

EEUU solicita confiscar tanquero de operaciones petroleras entre Irán y Venezuela

El gobierno de Estados Unidos solicitó la confiscación del petrolero Skipper, incautado en diciembre de 2025. La embarcación, contentiva de 1.8 millones de barriles de crudo suministrado por Petróleos de Venezuela, PDVSA, la estatal de ese país, está relacionada con el régimen de Irán.

