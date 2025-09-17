Piden pena de muerte a Tyler Robinson por asesinato de Charlie Kirk

Getting your Trinity Audio player ready...

El martes se anunciaron cargos contra Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de disparar y matar a Charlie Kirk la semana pasada mientras el activista conservador hablaba en la Universidad del Valle de Utah.

Robinson hizo su primera comparecencia desde su arresto en una audiencia judicial virtual. El acusado solo habló una vez, cuando se le pidió que dijera su nombre.

El juez Tony Graf ha decidido que el sospechoso permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza y le ha designado un abogado tras la revisión de su situación financiera. El juez Graf también ha otorgado una orden de protección a la viuda de Kirk, Erika.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Utah acusó a Robinson el martes de siete cargos criminales, incluyendo asesinato agravado, obstrucción de la justicia por desechar evidencia y manipulación de testigos por pedirle a su compañero de habitación que borrara textos incriminatorios.

La fiscalía presentó documentos judiciales con nuevos detalles en el caso, incluyendo mensajes de texto en los que, supuestamente, Robinson confesó en privado haber disparado contra Kirk.

Según las transcripciones de mensajes atribuidos al sospechoso presentados por la fiscalía, Robinson le dijo a su compañero: "Ya tuve suficiente de su odio", cuando este le preguntó por qué había cometido el asesinato.

"Para información del tribunal, presentamos recientemente, en los últimos minutos, una notificación de intención de solicitar la pena de muerte. Esta fue presentada por el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, por lo que debería constar en el expediente del tribunal", dijo en la audiencia el fiscal Chad Grunander.

La próxima audiencia, también virtual, está fijada para el 29 de septiembre.