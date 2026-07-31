Perú se unirá al Escudo de las Américas

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El gobierno de Keiko Fujimori informó este viernes que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen transnacional.

El anuncio coincidió con la divulgación de una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la nueva mandataria peruana, en la que ambas partes reafirmaron su intención de fortalecer la relación bilateral.

Rubio felicitó a Fujimori por su toma de posesión y reafirmó el compromiso de Washington de profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad frente a la delincuencia transnacional, ampliar el comercio y la inversión, y fortalecer la preparación ante desastres.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio señaló además que la llegada de Fujimori al poder aporta a Perú la estabilidad política “que tanto se necesita” y sostuvo que una gobernanza estable es fundamental para alcanzar la seguridad y el crecimiento económico necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población peruana.

Durante una ceremonia en la Cancillería peruana, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el nuevo gobierno continuará las gestiones para integrarse al mecanismo regional.

“Continuaremos los avances alcanzados con (…) nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, declaró.

El Escudo de las Américas contempla mecanismos de intercambio de información y cooperación policial y judicial entre los países participantes para combatir esas redes.

Espá añadió que su gestión tendrá entre sus prioridades “la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción” y que buscará “profundizar nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”.

Para Rubio, “por primera vez en 15 o 20 años, la inmensa mayoría de los países del hemisferio occidental están ahora liderados por líderes y gobiernos proestadounidenses desde que el presidente Trump fue elegido”, al referirse al panorama político de la región y a la cooperación con gobiernos aliados.