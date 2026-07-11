Países del Escudo de las Américas rechazan dudas sobre elecciones en Colombia

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Los países miembros del Escudo de las Américas emitieron un firme comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por los cuestionamientos infundados hacia el proceso electoral en Colombia, los cuales generan incertidumbre sobre la transición institucional.

El documento —suscrito por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago— reafirma que la voluntad ciudadana expresada en las urnas y ratificada por los órganos electorales es la única base de legitimidad del poder público en cualquier democracia.

Desconocer los resultados oficiales representa, según el comunicado, un grave atropello a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de derecho.

Los firmantes rechazan cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato ciudadano, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales u obstaculizar el proceso de empalme.

Asimismo, subrayan que la transición gubernamental no es una concesión política, sino un deber constitucional e institucional que garantiza la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el respeto efectivo a la voluntad popular.

Finalmente, hacen un llamado urgente a las autoridades colombianas para que actúen con estricto apego a la Constitución y a la ley, respeten los resultados oficiales y garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, acorde con los más altos estándares del Estado de derecho.

Este constituye el tercer pronunciamiento conjunto del Escudo de las Américas en 2026. La coalición —impulsada en marzo por el presidente Donald Trump durante la cumbre de Doral, Florida— busca fortalecer la cooperación en seguridad, el combate al narcotráfico y la defensa de la estabilidad democrática en el hemisferio.

En declaraciones anteriores, este grupo de naciones se había pronunciado sobre la situación institucional en Bolivia, consolidando su rol como un foro clave de respaldo a los gobiernos alineados con sus principios.

Este nuevo comunicado coincide con un periodo de alta tensión política en Colombia tras los comicios presidenciales, y busca enviar un mensaje contundente de respaldo al orden constitucional frente a cualquier intento de desestabilización. El texto completo se encuentra disponible en el sitio web del Departamento de Estado de EEUU.

En las elecciones presidenciales colombianas de 2026, celebradas en segunda vuelta el 21 de junio, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se impuso por un estrecho margen al senador de izquierda Iván Cepeda.