Otros 12 cubanos llegan a la agencia libre desde las Ligas Menores

Más de 500 jugadores de Ligas Menores fueron declarados agentes libres en las últimas 24 horas, incluidos 12 cubanos que ahora emprenden el camino de conseguir nuevos contratos en el mercado.

Cinco de ellos, Bryan Ramos, Yosver Zulueta, Yanquiel Fernández, Andy Ibáñez y Pedro León, ya tienen experiencia previa en Grandes Ligas y se espera sean los primeros de lograr nuevo empleo.

Ramos, tercera base, estuvo en 2024 y 2025 con los Medias Blancas de Chicago, mientras que pasó el 2026 en Triple A con los Orioles de Baltimore.

También en Triple A de los Orioles estaba el lanzador Zulueta, quien debutó en las Mayores en 2024 con los Rojos de Cincinnati.

El jardinero Yanquiel Fernández, que pertenecía a la Triple A de los Yankees de Nueva York, tocó las Mayores en 2025 con los Rockies de Colorado.

El también guardabosques Pedro León, salido de la Triple A de los Filis de Filadelfia, apareció en siete partidos con los Astros de Houston en 2024.

Y el de mayor trayectoria en Grandes Ligas es el utility Andy Ibáñez, quien desde el 2021 ha pasado por los Rangers de Texas, los Tigres de Detroit, los Atléticos y los Mets de Nueva York, antes de terminar el 2026 en las Menores con los Marineros de Seattle.

Los otros cubanos que llegan a la agencia libre son los lanzadores derechos Richard Guasch, Yordy Magdariaga, Sandy Gastón y Julio Rodríguez, el zurdo Julio Robaina, el patrullero Orlando Martínez y el jardinero y primera base Ernesto Martínez Jr.

Estos 12 se unen a otros diez de Grandes Ligas que ya entraron en la agencia libre: Randy Arozarena, Adrián Morejón, Raisel Iglesias, Lourdes Gurriel Junior, Adolis García, Luis Robert, Yoán Moncada, Jorge Soler, Néstor Cortés y José Barrero.