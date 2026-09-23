Osleys Iglesias defenderá su corona supermediana el 8 de octubre 

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El cubano Osleys Iglesias, campeón mundial de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), realizará la primera defensa de su título contra el danés Oliver Zaren el próximo 8 de octubre.

El duelo entre Iglesias y Zaren será el combate estelar de la cartelera que se disputará en el Capitolio de Quebec, en Canadá.

El matancero, invicto en 15 combates como profesional, 14 de ellos por la vía rápida, se coronó campeón de la FIB, tras noquear en ocho asaltos al ruso Pavel Silyagin el pasado 9 de abril.

Tras el retiro de Terence Crawford, campeón indiscutido de las 168 libras, Iglesias y Silyagin pelearon por el cinturón que quedó vacante, luego de que las principales figuras de la división, como los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez y Jaime Munguía, rehusaran enfrentar al poderoso cubano, apodado "El Tornado".

Iglesias, de 28 años, sale como favorito ante Zaren, de 26 y con récord de 19-0, y ocho nocauts, en 20 combates, quien viene de un empate técnico en el tercer asalto, cuando su pelea con José Luis Navarro Jr. fue interrumpida debido a una tormenta eléctrica en Madrid, España, el 19 de junio.

El combate debería ser un trámite para el matancero, quien buscará luego una pelea unificadora ante el británico Hamzah Sheeraz, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Sin embargo, deberá el antillano encarar el reto con toda la seriedad del mundo y sin pecar de exceso de confianza ante un rival que, aunque inferior en el papel, viene dispuesto a aprovechar la que quizás sea una oportunidad única en su carrera.

“Esta pelea es un sueño hecho realidad para mí, un sueño que he anhelado desde la infancia y que finalmente se cumplirá con mi victoria. Osleys es fuerte, alto, poderoso, y sé que intimida incluso a la élite mundial, pero no a mí, porque conozco mi nivel. El 8 de octubre no vendré a Quebec como visitante. Vendré como vencedor”, declaró en un comunicado de prensa Zaren, quien por primera vez saldrá de Europa y cruzará el Atlántico para exponerse de este lado del mundo.

El ring dirá la última palabra, y si Iglesias cumple con los pronósticos, llegará el momento en que los otros grandes de la división, como Canelo, Munguía o el francés Christian Mbilli, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya no puedan esconderse ante el empuje del Tornado.